Ascolti tv 6 ottobre: nonostante il bacio Mussolini-Sgarbi dalla D’Urso, la spunta Imma Tataranni

Ieri, domenica 6 ottobre, abbiamo visto in prima serata su Canale 5 Live Non è la D’Urso e un episodio di Imma Tataranni Sostituto Procuratore su Rai 1, la prima rete del servizio pubblico. Su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata di Che tempo che fa, lo show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Chi l’avrà spuntata? Ce lo dicono i dati ascolti tv 6 ottobre per le principali reti televisive.

Ascolti tv domenica 6 ottobre

Quali sono gli ascolti tv di ieri domenica 6 ottobre sui principali canali tv? Ecco la lista:

Rai 1 – Imma Tataranni Sostituto Procuratore: il titolo dell’episodio di ieri è stato I giardini della memoria. La fiction su Rai 1 ha totalizzato uno share pari al 19.5% e 4.401.000 spettatori. La puntata ha visto come storia principale quella legata al ritrovamento del cadavere mummificato di un architetto scomparso 15 anni prima.

Rai 2 – Che tempo che fa: la prima serata di ieri su Rai 2 ha visto come protagonisti Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che tempo che fa; come da prassi Fabio Fazio si è incontrato con l’ospite della serata a tu per tu e Luciana Littizzetto ha fatto il suo monologo sull’attualità. Lo share è stato pari al 7,3% nella prima puntata mentre nella seconda parte del programma si è arrivati all’8% con 1.587.000 spettatori.

Rai 3 – Il Borgo dei Borghi: Camila Raznovich e lo storico dell’arte Philippe Daverio ci hanno accompagnato n un viaggio in giro per i più bei borghi italiani. Gli spettatori sono stati 992.000 per uno share pari a 4.1%.

Rete 4 – The bourne identity: si tratta del primo episodio della fortunata trilogia con Matt Damon protagonista. Jason Bourne è un agente speciale della CIA che ha poteri letali. Il film ha totalizzato il 3,7% di share con 799.000 spettatori.

Canale 5 – Live Non e’ la d’Urso: Barbara D’Urso è tornata con il suo show della domenica sera; sul palco si alternano una serie di ospiti con i quali da D’Urso dialoga rispetto alle loro vite. I telespettatori possono partecipare dicendo la loro tramite l’app del programma, il sito o i social. Gli ascolti tv ieri sera sono stati pari a 13.3% con 2.273.000 spettatori per Canale 5.

Italia 1 – Prince Of Persia: Dastan, uno dei principi di Persia, si ritrova accusato di un complotto: avrebbe ucciso il re. La verità, però, è che a ordire il piano è stato il perfido zio. Per il film Italia 1 la rete ha totalizzato 1.391.000 spettatori per un totale del 6% di share.

La 7 – Non e’ l’Arena: il successore di L’arena, precedentemente in onda sulla Rai, ha fatto il 5.5% di share. I 1.052.000 ascoltatori hanno assistito agli approfondimenti sulla cronaca e il mondo della politica.