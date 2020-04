Nella sfida degli ascolti tv vince ancora una volta Il Commissario Montalbano, ma Un diario del ‘43 fa registrare gli ascolti minimi da anni per il personaggio creato da Andrea Camilleri. Le repliche crollano al 20% di share e portando davanti al piccolo schermo su Rai1 5.970.000 spettatori, un risultato che ripetiamo sarebbe eccellente per qualsiasi programma ma non per la fiction più seguita di sempre.

Il suo rivale Harry Potter con la prima parte del capitolo finale “Harry Potter e I Doni della Morte” d’altronde ha fatto segnare ancora una volta degli ascolti tu record con ben 4.622.000 spettatori pari al 16.4%. Questo nonostante il fatto che Luca Zingaretti abbia avuto dalla sua il traino della conferenza stampa del premier Conte, che ha in pratica lanciato la messa in onda di Montalbano. Ennesima magia per il maghetto creato da J.K Rowling in questa quarantena televisiva.

Ascolti Tv 6 aprile, bene Report su Rai 3

Io terzo programma più seguito è stato su Canale 5 Il 7 e l’8, film con Ficarra e Picone che ha totalizzato ascolti tv per 2.665.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.094.000 spettatori pari al 4.1% di share.

In crescita l’informazione da coronavirus con Report su Rai 3 che arriva a 2.550.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%, mentre su Rete4 torna dopo un mese Quarta Repubblica di Nicola Porro che totalizza ascolti tv per 1.655.000 spettatori con il 7% di share.

Stasera ultimo appuntamento con la maratona di Harry Potter, staremo a vedere se si arriverà ai 5 milioni di spettatori.