Il risultato degli ascolti tv di ieri sera era molto atteso e questa mattina è arrivato un verdetto atteso nella sostanza, ma molto meno nella forma. Il Commissario Montalbano mantiene la sua imbattibilità e batte Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Il risultato era prevedibile considerando che il programma di punta di Rai 1 non ha mai perso una serata, ma se andiamo a guardare i risultati capiamo che probabilmente il vero vincitore è un altro.

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – L’Altro Capo del Filo ha conquistato 6.360.000 spettatori pari al 21.5% di share negli ascolti tv. Un risultato che per qualsiasi programma sarebbe straordinario, ma non per il personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Il confronto con il 2019 d’altronde è impietoso: lo scorso anno le repliche oscillarono tra il 24,8 % e il 29 %, arrivando persino a doppiare la finale di Temptation Island. Quindi possiamo dire benissimo che Harry Potter con la sua magia ha mangiato almeno 4% di share al commissario Montalbano confermando di essere davvero il prodotto migliore della quarantena. Il maghetto sta vivendo una crescita esponenziale e ieri sera ha vissuto la miglior serata di ascolti tv della sua storia in Italia: Italia 1 ha intrattenuto 4.733.000 spettatori pari al 16.3%.

Ascolti TV, boom di ascolti per Report

Per i restanti programmi, neanche a dirlo, solo le briciole. Non arriva neppure alla doppi cifra negli ascolti tv Canale 5 con Matrimonio a Parigi, film interpretato da Massimo Boldi, che ha raccolto sul divano 2.660.000 spettatori pari al 9.3% di share. In una serata con tante repliche quella su Rai Due di Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato appena 1.072.000 spettatori pari al 3.9% di share. Pearl Harbor, un grande classico del cinema, su La7 ha registrato 881.000 spettatori con uno share del 3.6%

E l’informazione per il coronavirus? I migliori risultati sono quelli di Rai Tre con Report, che batte addirittura Canale 5 negli ascolti tv ed è il terzo programma più visto della serata con ben 3.094.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Rete 4 con lo Speciale Stasera Italia totalizza un 1.342.000 spettatori con il 4.4% di share perdendo nettamente il confronto.