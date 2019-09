Scontro tra titani, ieri sera in tv. Da un lato Live non è la D’Urso, dove non sono mancati gli imprevisti: Francesca De Andrè si è sentita male poco prima di fare il suo ingresso negli studi, costringendo l’intervento di un’ambulanza e un ricovero in ospedale, seguito durante la puntata. Dall’altra parte Massimo Giletti, col suo Non è l’Arena e un’emozionante intervista a Manuel Bortuzzo. E poi la prima puntata di Che tempo che fa, condotto come sempre da Fabio Fazio. E dulcis in fundo, la fiction Rai partita col botto la scorsa settimana. Vediamo nel dettaglio i dati degli ascolti tv 29 settembre.

Ascolti tv domenica 29 settembre

Di seguito i dati ascolti tv domenica 29 settembre. Chi avrà avuto la meglio, in termini di share?

Rai Uno – Imma Tataranni: la morte di un giovane ragazzo pieno di sogni, le speranze di una generazione desiderosa solo di scappare in cerca di un futuro migliore, i loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata. Un’indagine complicata, quella con cui ha avuto a che fare il Sostituto Procuratore Imma Tataranni nella puntata della fiction andata in onda ieri, dal titolo Come piante tra i sassi. L’episodio d’esordio la settimana scorsa aveva registrato oltre 5 milioni di telespettatori, stavolta 4.389.000 pari al 20.1% di share.

Rai Due – Che tempo che fa: quello di ieri sera è stato il debutto del programma in questa nuova stagione televisiva autunnale, una prima puntata ricca di ospiti: la neo eletta Miss Italia Carolina Stramare, Federica Pellegrini, Enrico Brignano. Grandi emozioni con Manuel Bortuzzo, il nuotatore colpito alla schiena da tre colpi d’arma da fuoco in seguito ad uno scambio di persona. Da allora è costretto sulla sedia a rotelle. Il programma ha interessato 1.907.000 spettatori pari all’8.2% di share, mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo l’8.5% con 1.563.000 spettatori.

Rai Tre – Il Borgo dei Borghi: il viaggio tra i tesori nascosti della penisola in compagnia di Camila Raznovich e dello storico dell’arte Philippe Daverio ha totalizzato 977.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Italia 1 – Independence Day – Rigenerazione: effetti speciali, minaccia aliena, rischio estinzione per il pianeta Terra. Il film di Roland Emmerich con Liam Hemsworth ha tenuto col fiato sospeso 1.788.000 spettatori (8.3%).

Canale 5 – Live Non è la D’Urso: Il programma ha tenuto davanti alla tv 1.808.000 spettatori pari all’11.9% di share. Share in calo rispetto alla scorsa settimana: la seconda puntata aveva totalizzato ben 2.394.000 con il 14,9% di share.

Rete 4 – Prisoners: cast d’eccellenza per il film andato in onda ieri sera in prima serata: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal e Viola Davis. Ha totalizzato un ascolto medio di 692.000 spettatori con il 3.8% di share.

La 7 – Non è l’Arena: grande ospite di Massimo Giletti è stato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, di ritorno dagli USA. Per il programma 1.002.000 spettatori con uno share del 5.6%.