Dopo il commissario Montalbano (personaggio indimenticabile nato dalla penna di Andrea Camilleri e portato sul piccolo schermo da Luca Zingaretti), l’ispettore Coliandro (portato al successo da Giampaolo Morelli) e il commissario Ricciardi (personaggio letterario anche questo, interpretato da Lino Guanciale) in Rai è la volta di un personaggio femminile, per il genere noir-poliziesco. Si tratta del sostituto procuratore Imma Tataranni, a cui ha dato vita la scrittrice Premio Campiello Mariolina Venezia. I suoi libri editi da Einaudi e ambientati nei suggestivi scenari della città di Matera stanno per sbarcare in Rai in prima serata, in una fiction diretta da Francesco Amato in cui vedremo Imma Tataranni indagare su una serie di crimini che scuotono la sua città. A vestire i panni della protagonista, l’attrice Vanessa Scalera.

Imma Tataranni raccontata da Francesco Amato

La scelta registica di Francesco Amato è stata molto precisa: una fiction drammatica, ma con un tono comico che potesse anche divertire gli spettatori. Il suo focus è, nello specifico, sul ribaltamento dei ruoli e l’affermazione del femminile in un mondo dominato dal maschilismo. Le sue parole, pronunciate in occasione della presentazione della fiction in presenza di tutto il cast, sono state riportate dal portale Talky Media:

Quello di Imma è un personaggio che sta nel territorio ma si relaziona con il mondo maschile spostando avanti la contemporaneità della figura femminile. Questa serie racconta una donna forte in mezzo ad un mondo maschile complicato.

Questa scelta si muove parallelamente con le intenzioni della Rai, espresse dalla direttrice di Rai Fiction Tinny Andreatta:

La Rai sta investendo negli anni nel crime d’autore e ora si aggiunge questo personaggio creato dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia. Imma ha un carattere difficile, che è però il suo punto di forza, è una donna in cui è facile identificarsi, è ricca di qualità e difetti. Vogliamo raccontare personaggi femminili non stereotipati.

Vanessa Scalera interpreta Imma Tataranni

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è liberamente tratta dai libri Come piante tra i sassi, Maltempo e Rione Serra Venerdì. Il personaggio è un sostituto procuratore dotata di grande intuito e forte senso della giustizia, una donna determinata, curiosa, intelligente, con nessuna intenzione di scendere a compromessi o farsi calpestare. A interpretarlo, un’attrice che nel suo passato è stata diretta anche da registi del calibro di Marco Bellocchio e Nanni Moretti: Vanessa Scalera.

Co-prodotta da Rai Fiction ed Itv Movie, andrà in onda a partire da domenica 22 settembre per sei prime serate. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso, Cesare Bocci e la partecipazione di Giampaolo Morelli.