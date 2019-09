Metti quel sabato sera in cui Ulisse di Alberto Angela batte Maria De Filippi

Ma l'analisi dei dati mostra un campanello d'allarme per Canale 5

Alberto Angela con Ulisse ha battuto Maria De Filippi in termini di share

Il 28 settembre potrebbe essere una data di svolta per la televisione italiana

Ulisse batte Amici Celebrities. Alberto Angela vince la sfida del sabato sera contro Maria De Filippi. Un qualcosa che, a dirlo tre o quattro anni fa, non sembrava nemmeno lontanamente possibile. Invece, il programma di divulgazione scientifica andato in onda il 28 settembre su Raiuno ha superato l’intrattenimento di Canale 5 proposto dal format Amici Celebrities. I numeri: la serata di Raiuno ha collezionato 3 milioni e 614mila telespettatori per un totale del 20% di share; Amici di Maria De Filippi, invece, si è fermata a 3 milioni di telespettatori con uno share del 19,45%.

Alberto Angela batte Maria De Filippi

Analizziamo i dati e, tuttavia, capiamo come non sia prudente lasciarsi andare a un troppo facile entusiasmo. La rete, ovviamente, è impazzita per la prodezza di Alberto Angela, vero e proprio personaggio di punta sui social network.

L’analisi dei dati: Alberto Angela batte Maria De Filippi

Ma se si analizza lo stesso periodo dell’anno, si comprende come Ulisse sia rimasto stabile negli ascolti (la sua media è quasi sempre stata del 20%), mentre è stato evidente il crollo della prima serata di Canale 5. Sempre l’anno scorso, Tu sì que vales viaggiava su cifre diverse, almeno 8 punti di share in più. Dunque, più che di trionfo di Alberto Angela, si può parlare di sconfitta della produzione del programma di Maria De Filippi.

Non sembra reggere nemmeno l’ipotesi in base alla quale alle giovani generazioni piace sempre di più la cultura, rispetto all’intrattenimento puro. Le fasce di popolazione che determinano l’andamento dello share sono sempre più alte, visto che la televisione è uno strumento sempre meno fruito dalle giovani generazioni. Che il sabato sera soprattutto guardano poco il piccolo schermo. Il sorpasso resta comunque storico. Anche se i dati vanno sempre letti con obiettività.