Ascolti tv 24 ottobre: Un passo dal cielo vince su Eurogames e Le Iene

Ieri la sfida per gli ascolti tv si è tenuta su fronti molto diversi. Su Rai 1 abbiamo visto la messa in onda di un episodio della fiction Un passo dal cielo; la rete ammiraglia Mediaset ha optato per la messa in onda degli Eurogames mentre su Italia 1 l’appuntamento era con Le Iene Show. Su La7 Corrado Formigli ha proposto un’interessante inchiesta sui troll russi che postavano anche in italiano. Vediamo come sono andati gli ascolti tv 24 ottobre per i programmi in prima serata.

LEGGI ANCHE >>> «Troll russi postavano anche in italiano, il partito più forte in Italia ha comprato bot»

Ascolti tv 24 ottobre

Vediamo ora gli ascolti tv 24 ottobre per tutti i principali programmi della serata:

Rai 1- Un passo dal cielo – Onora il padre: Klaus viene accusato di omicidio da un antiquario ebreo e Francesco si trova ad affrontare faccia a faccia Bruno Moser. Lo scopo è salvare il ragazzo dalla prigione e da se stesso. La puntata di ieri di Un passo dal cielo ha totalizzato il 19.3% di share con 4.389.000 telespettatori.

Rai 2 – Maledetti amici miei: in questo show quattro amici si ritrovano su un tetto con la precisa volontà di condividere, arrivati oltre la mezza età, i momenti cruciali delle loro vite. Ad accompagnarli troviamo grandi ospiti del mondo della musica, del cinema e del teatro. Con questo format Rai 2 si è portata a casa il 3,6% degli ascolti pari a 747.000 telespettatori.

Rai 3 – A raccontare comincia tu: lo show della Raffaella nazionale vede la padrona di casa incontrare una serie di interlocutori. I giganti del nostro tempo parlano di sé, raccontando come sono giunti alla ribalta e la loro carriera. Ci sono personaggi della musica, dello sport, dello spettacolo, del cinema e oltre. Con il suo format Raffaella Carrà porta a casa il 6.2% di share e 1.482.000 di telespettatori.

Rete 4 – Dritto e rovescio: su Rete 4 abbiamo visto il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Il format ha fruttato a Rete 4 il 6.4% di ascolti con 1.152.000 telespettatori sintonizzati.

Canale 5 – Eurogames: nella rivisitazione di Giochi senza frontiere vediamo Ilary Blasi condurre sei squadre, una per nazione, che si sfidano in una serie di prove di abilità. Ieri sera gli ascolti sono stati pari all’8.2% con 1.554.000 telespettatori.

Italia 1 – Le Iene Show: nella prima serata di ieri in tv il format di inchiesta pungente ha dedicato la puntata alla morte di Marco Pantani. Com’è morto il Dio della bicicletta? La puntata ha tenuto incollati allo schermo 1.696.000 telespettatori per uno share pari al 9.9%.

La 7 – Piazzapulita: nella puntata di ieri abbiamo visto Corrado Formigli occuparsi della questione dei troll russi, che avrebbero avvantaggiato anche il partito italiano che ha più successo sui social. Il format di approfondimento e dibattito politico ha totalizzato uno share pari al 5.3% per un totale di 991.000 telespettatori.