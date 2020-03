Stare a casa per contrastare il coronavirus ha sicuramente contribuito ad alzare l’audience televisiva, ma ci sono prodotti che non hanno bisogno di aiuto e uno di questi è sicuramente Don Matteo che chiude la sua dodicesima stagione con ascolti tv stellari: il parroco interpretato da Terence Hill ha conquistato 7.346.000 spettatori pari al 26.51% di share su Rai 1.

Un risultato incredibile quello di Don Matteo 12, che mostra ancora una volta come i prodotti per famiglie siano i migliori in questo periodo. Nino Frassica e Terence Hill hanno in pratica già confermato la tredicesima stagione, anche perché la Lux Vide sarebbe folle se chiudesse una fiction tanto amata dal pubblico e capace di portare questi ascolti tv. Dunque stiamo tutti tranquilli, perché con molta probabilità nel 2021 rivedremo la ridente città di Spoleto su Rai 1.

Ascolti TV 19 marzo, dopo Don Matteo il vuoto

E gli altri? Canale 5 si difende come può con Benvenuti al Nord, una delle commedie col maggiore incasso che anche sul piccolo schermo risponde sempre bene ed ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.220.000 spettatori, pari all’11.94% di share. Briciole per le altre reti, con Rai 2 che grazie ad Attacco al Potere – Olympus has Fallen registra 1.255.000 spettatori pari al 4.34% di share, mentre Italia 1 dopo gli spenditi risultati di Harry Potter con King Arthur: Il potere della spada non va oltre 1.826.000 spettatori (6.38%).

Su Rai3 la rappresentazione di Questi Fantasmi, con Massimo Ranieri, ha raccolto davanti al video 536.000 spettatori pari ad uno share dell’1.83%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.554.000 spettatori con il 6.57% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.356.000 spettatori con uno share del 5.79% a riprova di come l’informazione per coronavirus in prima serata passi in secondo piano rispetto ai prodotti per famiglia. Le persone hanno voglia di intrattenimento e leggerezza.