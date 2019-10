Rai Uno ha modificato la sua programmazione proponendo ieri non più il film Help, ma lo Speciale Tg 1

La rete ammiraglia ha mandato in onda uno Speciale Tg 1 condotto da Francesco Giorgino, interamente dedicato all’operazione militare turca nel nord della Siria e alle intenzioni del presidente turco Erdogan, piuttosto restio a qualunque forma di mediazione e ogni proposta di tregua, anche dinanzi alla minaccia di sanzioni avanzata dall’Unione Europea. Grandi protagonisti della serata anche la fiction di Rai Due Rocco Schiavone e la finale di Amici Celebrities su Canale 5. Ottimo riscontro per Chi l’ha visto, non solo in termini di ascolti tv ma anche sui social. Michele Caruso, noto hater della conduttrice, ha telefonato in diretta spacciandosi per un telespettatore in possesso di notizie sul caso di una ragazza scomparsa. Una volta in linea, ha insultato e offeso Federica Sciarrelli. Il video sta facendo il giro del web e l’hashtag #Chilhavisto è entrato in trend topic su Twitter.

LEGGI ANCHE > Putin mediatore tra Assad e Erdogan: i militari russi prendono il posto degli americani

Dati ascolti tv 16 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – La guerra di Erdogan – Speciale TG1: ospite d’eccellenza di Giorgino è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In studio anche Staffan De Mistura (inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria), Paolo Magri (Vice Presidente Esecutivo e Direttore dell’ISPI) e molti altri. Sono stati 1.571.000 gli spettatori, pari al 7% di share.

Rai Due – Rocco Schiavone – Apres le boule passe: il vice questore interpretato da Marco Giallini è la presenza fissa nel mercoledì di Rai Due, presenza anche molto apprezzata dal pubblico, che sta premiando la fiction con ottimi ascolti. La fiction Rai ha totalizzato una media di 2.652.000 spettatori pari al 11.6% di share.

Rai Tre – Chi l’ha visto?: corpi senza nome, casi di cronaca mai risolti, persone scomparse nel nulla: dal 2004 Federica Sciarrelli è alla conduzione del programma che tenta di dare speranze e risposte alle famiglie coinvolte in questi misteri. Il programma è stato visto da 2.047.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%.

La 7 – Atlantide: puntata dedicata a un momento nero della storia italiana, la strage di Via D’Amelio in cui fu ucciso il magistrato Paolo Borsellino. Andrea Purgatori ha intervistato Fiammetta Borsellino in merito al depistaggio delle indagini. Il programma ha registrato 588.000 telespettatori, share del 3.1%.

Rete 4 – Fuori dal coro: la prima serata del mercoledì di Rete 4 è affidata all’approfondimento e alle inchieste di Mario Giordano. In questa puntata il giornalista ha ospitato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La trasmissione è stata vista da 1.140.000 spettatori ottenendo il 6.1% di share.

Canale 5 – Amici Celebrities: la versione “vip” del talent show di Maria De Filippi è giunta alla semifinale. Ottimo risultato per lo show, che ha intrattenuto una media di 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share, aggiudicandosi la serata.

Italia 1 – Safe House – Nessuno è al sicuro: film d’azione del 2012 diretto da Daniel Espinosa con protagonisti Ryan Reynolds e Denzel Washington. È stato visto da 1.308.000 spettatori pari al 6% di share.