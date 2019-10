Serata di talk politici, quella del martedì: da un lato Cartabianca di Bianca Berlinguer in onda su Rai Tre e dall’altro DiMartedì condotto da Giovanni Floris su La 7. Ma più che sulla prima serata a destare particolare interesse è stata la seconda serata, sul fronte politico. Bruno Vespa ha infatti ospitato Matteo Renzi e Matteo Salvini nel suo Porta a Porta, per un attesissimo faccia a faccia, una sfida che è stata seguitissima non solo su Rai Uno ma anche sui social, con migliaia di Tweet di commento contrassegnati dall’hashtag #MatteoVSMatteo. Boom di ascolti per il duello, che è stato visto da 3.808.000 spettatori. Rai Uno conquista così il 25.4% di share. Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti tv della prima serata.

Leggi anche > Bruno Vespa dopo le critiche: «L’intervista a Lucia Panigalli? La rifarei ma starei attento alle domande»

Dati ascolti tv 15 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Calcio – Qualificazioni Europei 2020 – Liechtenstein Vs Italia: oltre allo show dell’Italia contro il Lichtenstein, il girone J ha visto la sconfitta della Bosnia contro la Grecia e la vittoria della Finlandia sull’Armenia. La vittoria dell’Italia ha totalizzato 5.969.000 spettatori pari al 23.4%.

Rai Due – Shall we dance?: indimenticabile la scena del tango tra Jennifer Lopez, con la sua calda bellezza latina e Richard Gere, con suo fascino senza tempo. Il film, del 2006, è stato visto da 1.506.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Rai Tre – #CartaBianca: ospiti di Bianca Berlinguer sono stati il Presidente della Camera Roberto Fico, il vice segretario del Pd Andrea Orlando, il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e molti altri. Il programma ha raccolto davanti al video 1.021.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

La 7 – DiMartedì: tantissimi gli ospiti che si sono susseguiti nell’arena di Giovanni Floris. Fra questi Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani, Maurizio Landini, segretario Cgil e l’economista Tito Boeri.

Rete 4 – Una Vita: soap opera spagnola di successo internazionale che porta la firma è quella di Aurora Guerra, la stessa di Il Segreto, anche questa in onda su Mediaset e molto apprezzata dal pubblico. L’ascolto medio è stato di 1.156.000 spettatori con il 5.1% di share.

Canale 5 – Il libro di Henry: il dodicenne Henry elabora un ingegnoso piano per aiutare Christina, la vicina di casa di cui è innamorato, vittima di abusi da parte del patrigno. Ad aiutare il ragazzino c’è la madre. Il film è stato visto da 2.275.000 spettatori pari al 9.8%.

Italia 1 – Le Iene Show: l’imbarazzante situazione dei rifiuti a Roma, la presunta truffa sulla raccolta differenziata delle utenze non domestiche, l’aggressione subita da un inviato durante la manifestazione del M5S a Napoli e molto altro, compreso un innocente scherzetto ai danni di Angelo Pintus. Sono stati 2.170.000 gli spettatori (pari al 12.9% di share).

#Salvini: Io quei 49 milioni non li ho visti. Ma se li avessi, starei qui a fare il confronto con lei sul Papeete? Risalgono a quando non ero segretario.

📺 #PortaAPorta @RaiPortaaPorta — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 15, 2019

Grazie a tutti! Chi ha visto il confronto si sarà fatto un’idea precisa. Io sono felice che ci sia tutto questo affetto per #ItaliaViva e per il nostro progetto di Paese. Adesso tutti pronti per la #Leopolda10

Buona Notte #RenziSalvini — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 15, 2019