Live – Non è la D’Urso è ormai lontano dagli ascolti record della passata stagione, quando il caso Pamela Prati – Mark Caltagirone aveva portato Carmelita addirittura al 20% di share, con oltre 3 milioni di telespettatori sintonizzati, curiosi di conoscere le evoluzioni della storia e i retroscena del finto matrimonio di cui si è parlato per settimane in tv, sui giornali e in rete. Stavolta il salotto in prima serata non sta ottenendo i risultati sperati, confermandosi comunque un programma di successo a cui il pubblico è affezionato. La concorrenza il lunedì è spietata, perché vede su Rai Uno una fiction che, ad ogni messa in onda, regna sovrana in termini di share: Il Commissario Montalbano. E infatti, così è stato anche questa volta. Menzione d’onore in termini di ascolti tv anche a Stefano De Martino e al suo Stasera tutto è possibile, show che ha permesso a Rai Due di portare a casa ottimi risultati, facendo emergere le doti di conduttore dell’ex ballerino di Amici, su cui la rete guidata da Carlo Freccero ha intenzione di puntare ancora.

Dati ascolti tv 11 novembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Il Commissario Montalbano: Il sorriso di Angelica è uno degli episodi più intensi della saga dedicata al Commissario di cui Andrea Camilleri ha scritto per oltre vent’anni della sua vita. Si tratta, infatti, dell’episodio in cui Montalbano, un po’ perché preda della paura della vecchiaia un po’ perché accecato dalla gelosia nei confronti della sua fidanzata (della quale sospetta un tradimento), si abbandona per la prima volta alla passione incontrollabile per un’altra donna. Così, tradisce Livia, consapevolmente e senza sensi di colpa. La puntata è stata vista da 4.768.000 spettatori pari al 21.2% di share.

Rai Due – Stasera tutto è possibile: l’ultima puntata dello show con Stefano De Martino padrone di casa si chiude all’insegna dell’8.2% di share, pari a 1.651.000 spettatori.

Rai Tre – Report: Easy Riders, Ultras Spa, App- apparenze. Queste le tre inchieste proposte da Sigfrido Ranucci nel quarto appuntamento della nuova stagione del suo programma d’inchiesta. Focus della serata, dunque, i giganti della ristorazione a domicilio e i fattorini (di qualunque età e grado di istruzione) che effettuano le consegne spostandosi soprattutto in bicicletta. E ancora, gli affari illeciti tra ultras e società di calcio e l’ossessione per il fotoritocco. In tutto sono stati 1.936.000 gli spettatori davanti al video, pari a uno share dell’8%.

Canale 5 – Live non è la D’Urso: affollato come sempre, il salotto serale di Barbara D’Urso, che ha ospitato l’attore Gabriel Garko e Stefania Pezzopane insieme al fidanzato Simone Coccia. Ma anche Magalì, presunta sesta figlia illegittima di Maradona e Ludwing, il figlio di Cicciolina, che ha raccontato la sua verità in merito alla vicenda di cui si parla da settimane, dopo l’arresto per spaccio di droga. Sono stati 2.236.000 gli spettatori di Live non è la D’Urso, pari al 14.1% di share.

Italia 1 – La maledizione della prima luna: primo capitolo della serie di Pirati dei Caraibi con Johnny Depp protagonista (e candidato all’Oscar come migliore attore) nei panni del furbo e affascinante Jack Sparrow. Il film è stato visto da 1.589.000 spettatori (7.4%).

Rete 4- Quarta Repubblica: ospiti di Nicola Porro Fancesco Rutelli e di Vittorio Sgarbi. Tra i principali temi affrontati in puntata, la difficile condizione in cui versa la Capitale, tra buche, spazzatura, trasporti inefficienti. Ma si è parlato anche delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e del caso Ilva. Per il programma, 979.000 spettatori con il 5.3% di share.

La 7 – Grey’s Anatomy: il medical drama (episodi 12 e 13 della 15esima stagione) è stato visto da 670.000 spettatori con uno share del 2.9%