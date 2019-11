Ascolti tv 10 novembre: nel testa a testa alla fine la spunta Le Iene Show

La serata di domenica 10 novembre è trascorsa tra film, telefilm e show di informazione. In particolare Rai 1 ha trasmesso la pellicola Nozze Romane mentre su Canale 5 c’è una new entry; è infatti andato in onda il primo episodio della prima stagione di Monteperdido. Vediamo allora tutti i dati ascolti tv 10 novembre nel dettaglio con la percentuale di share e il numero di telespettatori per quanto riguarda i principali programmi della serata.

Ascolti tv 10 novembre

Ecco i dati ascolti tv per i principali canali nella serata di ieri, domenica 10 novembre.

Rai 1 – Nozze romane: la trama del film è incentrata sulle impellenti nozze di Bianca, romana di nobili origini, e Max, architetto tedesco che si è trasferito in Italia per lavoro). L’ostacolo da affrontare? Creare un buon rapporto tra i genitori di lei e quelli di lui nonostante le differenze sociali, economiche e culturali. La pellicola ha tenuto incollati al divano 2.554.000 di italiani pari a uno share del 11.3%.

Rai 2 – Che tempo che fa: con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto anche ieri sera abbiamo visto sia l’intervista one-to-one del conduttore che il momento del monologo sulla scrivania della comica. La puntata di ieri di Che tempo che fa ha interessato 2.389.000 di telespettatori pari al 9.7% si share.

Rai 3 – Conta su di noi Speciale AIRC: Carlo Conti ha condotto una serata di beneficenza a favore della ricerca contro il cancro. Una squadra con moltissimi personaggi famosi e gli ambasciatori AIRC è scesa in campo per il grande pubblico. Gli ascolti della serata evento sono stati pari al 2,2% con 566.000 di telespettatori.

Rete 4 – Cast Away: protagonista della serata del quarto canale è stato il celebre film drammatico del 2000. Il protagonista si ritrova naufrago su un’isola deserta e deve trovare una serie di modi di sopravvivere, tra le altre cose, anche alla solitudine. Il film ha interessato 783.000 di italiani pari a uno share del 4%.

Canale 5 – Monteperdido: la principale rete Mediaset ha messo in onda un nuovo telefilm. Le protagoniste, le piccole Ana e Lucia, vengono rapite. Dopo cinque anni Ana viene ritrovata dopo un grave incidente d’auto con una grave commozione cerebrale. Il primo episodio della prima stagione del telefilm ha destato l’interesse di 2.544.000 di italiani pari a 11.7% telespettatori.

Italia 1 – Le Iene Show: per il consueto appuntamento della domenica con Le Iene su Italia 1 si sono sintonizzati 2.153.000 di telespettatori pari a uno share del 12.6%.

La 7 – Non è l’Arena: il programma dedicato all’attualità condotto da Giletti ha visto sintonizzarsi 1.151.000 di italiani pari a uno share del 6%.