Ascolti tv 7 novembre: Adrian ci prova ma vince Un passo dal cielo

La serata di ieri è stata molto variegata in termini di programmi tv. Dalla fiction agli show, passando per celebri pellicole televisive, ce n’era davvero per tutti i gusti. Lo scontro principale era tra il primo canale Rai con la celebre e apprezzata fiction A un passo dal cielo e Canale 5, che ha visto il ritorno di Adrian, lo show di Adriano Celentano con dei grandi ospiti: da Bonolis a Chiambretti passando per Giletti, Conti e Scotti. Vediamo i risultati in termini di share e numero di spettatori sintonizzati sui vari canali ieri sera. Ecco, nel dettaglio, i dati ascolti tv 7 novembre.

Dati ascolti tv 7 novembre

Di seguito i dettagli ascolti tv per i più importanti programmi della serata di ieri, 7 novembre:

Rai 1 – Un passo dal cielo – La sorgente dell’odio: nell’episodio in questione della celebre fiction abbiamo visto Vincenzo e Francesco intraprendere un pericoloso viaggio in un paesino tedesco alla ricerca della verità. Intanto Emma fa i conti con quanto accaduto con Francesco e deve prendere una drastica decisione sul futuro. La puntata di ieri sera di Un passo dal cielo ha totalizzato uno share pari al 19.95% con 4.407.000 di telespettatori.

Rai 2 – Maleficent: con il secondo film uscito da poco nelle sale cinematografiche e a cinque anni dal primo episodio, Rai 2 ha messo in onda Maleficent. Questa versione della storia della bella addormentata nel bosco vede ne panni della protagonista, Maleficent, la bellissima Angelina Jolie. La pellicola ha tenuto incollati ai divani 1.635.000 di telespettatori con uno share pari al 6.56%.

Rai 3 – A raccontare comincia tu: sul terzo canale Rai torna Raffaella Carrà con il suo talk show. Una serie di interlocutori, di giganti dello spettacolo italiano e non solo, si alternano sul palco per fare una chiacchierata con la conduttrice e rendere note le loro sensazionali vite fin nei dettagli più inediti. Il programma ha totalizzato il 4,65% di share pari a 1.116.000 di telespettatori.

Rete 4 – Dritto e rovescio: l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Rete 4 ha collezionato 1.162.000 telespettatori pari a uno share del 6,41%.

Canale 5 – Adrian: il grande ritorno del cartoon Adrian, al centro di uno show che va in onda in diretta al teatro Camploy di Verona e che vede Adriano Celentano centro di tutto. Sul palco si alternano numerosi, celebri ospiti della tv italiana. La puntata che ha segnato il ritorno dello show ha interessato 1.859.000 di telespettatori pari a uno share del 10.44%.

Italia 1 – Sherlock Holmes: il film andato in onda su Mediaset ieri sera è la versione del 2009 con Robert Downey Jr. e Jude Law protagonisti. In questa versione il celebre investigatore e il suo assistente sono alle prese col piano di un malvagio lord che vuole conquistare il mondo. La pellicola ha collezionato 991.000 telespettatori pari al 4,52% di share.

La 7 – Piazzapulita: contrapposto all’appuntamento di Rete 4 troviamo l’approfondimento giornalistico di Formigli sulla rete di Urbano Cairo. Il dibattito viene alimentato dalla presenza di moltissimi ospiti in collegamento e presenti in studio. Ieri sera gli ascolti sono stati pari al 4,16% con 819.000 telespettatori.