C’è futuro per gli aggregatori di notizie considerati i precedenti di insuccesso?

Perché Artifact dovrebbe essere diverso dagli altri aggregatori di notizie che puntavano ad essere, oltre che quello, la commistione con un social network? Esistono una serie di esperimenti precedenti che avevano la stessa ambizione: c’è stato Zite, nato per creare giornali personalizzati, e poi Pulse, che ambiva allo stesso risultato. Che fine hanno fatto? Entrambe le applicazioni non sono state in grado di creare un attaccamento profondo negli utenti.

Altro caso, SmartNews a Tokyo: si tratta di un’aggregatore che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per creare suggerimenti adeguati e che – a inizio anno – ha licenziato il 40% del personale che lavorava negli Stati Uniti e in Cina a causa della base di utenti in calo e delle fatiche che tutte le Big Tech stanno sperimentando sul mercato pubblicitario.

Artifact deve ancora trovare il suo modello di business. La pubblicità sembra la prima, ovvia opzione – come ha confermato anche uno dei due fondatori, Systrom -. Per ora c’è anche l’idea di concordare un guadagno compartecipato con gli editori con l’ambizione di far crescere Artifact a tal punto da farlo diventare un mezzo per spingere i lettori a trovare nuove fonti e ad abbonarsi.

Ha senso puntare su un aggregatore di notizie investendo tanto? Dipende, innanzitutto, dal fatto che riesca ad essere come promette: tarato sulla persona, pluralista, totalmente privo di fake news. E se riuscirà – come non hanno fatto altri esperimenti – a far affezionare gli utenti offrendo quel qualcosa in più, la possibilità di consultare informazioni personalizzate sulla base di un algoritmo che comprende realmente e profondamente gli interessi dell’utente, riuscendo a scovare – magari – anche nuovi contenuti di nicchia.

Piano piano in rete stanno comparendo le prime opinioni di chi, trovandosi negli Stati Uniti, sta avendo modo di provare la versione dell’applicazione più vicina a quella definitiva.

So the new invite only App ARTIFACT provides me with news on my ‘For You’ which I want to see. The AI is still learning what I like but am I so far very impressed with the accuracy.

Amazing to witness once again an innovative app @mikeyk & @kevin have created. 🙌🏻

More soon. https://t.co/ueGhtXUxgO

— Natasha Malhi 🦇🔊 (@1stnattasha) February 9, 2023