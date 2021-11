Arriva Telegram a pagamento senza annunci pubblicitari

Arriva la pubblicità su Telegram e, come da copione, arriva anche Telegram a pagamento per eliminarla quella pubblicità. Telegram Premium o Telegram ad-free, comunque lo si voglia chiamare, da fine novembre gli utenti avranno a disposizione la versione a pagamento dell’applicazione senza pubblicità. Ad annunciarlo è stato Pavel Durov stesso, non dando ulteriori informazioni in merito – nemmeno quella più importante, ovvero quanto costerà l’abbonamento -.

Telegram a pagamento per evitare la pubblicità

Dopo l’annuncio della Telegram Ad Platform, che porta su Telegram un programma pubblicitario con regole precise – che porteranno gli annunci a non essere troppo invasivi né personalizzati, ovvero che non analizzano il comportamento dei singoli – arriva anche la possibilità per gli utenti di non vederla a prescindere, quella pubblicità. Pagare un abbonamento a Telegram permetterà di continuare a fruire l’esperienza senza nessun tipo di pubblicità ufficiale da parte dell’azienda all’interno di gruppi o canali (nelle chat individuali, invece, la pubblicità non è prevista).

Il fondatore ha fatto sapete che a volere la versione senza pubblicità di Telegram sono stati gli utenti stessi: «Molti hanno suggerito di introdurre la possibilità di disabilitare le pubblicità ufficiali sui canali di Telegram – ha scritto Durov – e abbiamo già iniziato a lavorare su questa nuova funzionalità e prevediamo che verrà lanciata questo mese».

Abbonamento a basso costo

Seppure non sia ancora specificato quale sarà il costo del servizio, il fondatore di Telegram ha parlato di «abbonamento a basso costo che consentirebbe a qualsiasi utente di supportare direttamente e finanziariamente lo sviluppo di Telegram, senza vedere annunci nei canali». Nella versione a pagamento quindi non saranno presenti annunci – sotto forma di banner nei canali di grandi dimensioni sui quali cliccare per accedere al sito web sponsorizzato – con l’etichetta che li contrassegna come pubblicità di Telegram.