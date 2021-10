Come funziona la pubblicità su Telegram e qual è il livello di personalizzazione degli annunci

Con 500 milioni di utenti mensili Pavel Durov ha deciso di introdurre una Telegram Ad Platform che permetta agli inserzionisti di mostrare messaggi in tutti quei canali pubblici in cui sono presenti almeno 1000 iscritti e che siano della tipologia one-to-many (quindi tutti quei canali in cui c’è una sola persona che scrive a più persone contemporaneamente). La pubblicità su Telegram, che era stata annunciata già quasi un anno fa – nel dicembre 2020 – secondo quanto affermato dando l’annuncio, non dovrebbe essere eccessivamente aggressiva o invasiva e permetterà che il servizio continui ad essere gratuito.

Telegram Ad Platform: la pubblicità non sarà personalizzata

Il programma pubblicitario inserito in Telegram ha regole precise. La parola chiave sembrerebbe essere discrezione: la pubblicità non dovrà mai essere troppo invasiva. I messaggi sponsorizzati per fare pubblicità a prodotti e servizi potranno essere inseriti solamente in canali con più di 1000 utenti e gestiti in modalità one-to-many con un limite di 160 caratteri.

Gli sviluppatori hanno affrontato anche il capitolo privacy degli utenti. Tutti i messaggi pubblicitari non saranno personalizzati a seconda delle attività dell’utente su Telegram: essi dipenderanno solamente dal canale pubblico in cui verranno visualizzati, basati sugli accordi stabiliti da Telegram con il proprietario della chat, e saranno uguali per tutte le persone presenti nel canale. Agli inserzionisti viene data la possibilità di scegliere in quale lingua presentare il messaggio pubblicitario agli utenti.

Per quanto riguarda i guadagni, Telegram ha riferito che le entrate verranno divise tra la piattaforma e i proprietari dei canali con annunci pubblicitari. Chiunque voglia provare a pubblicare annunci sul proprio canale Telegram one-to-many deve creare un account sul sito dedicato e, tramite questo, visualizzare la guida per la creazione e la pubblicazione degli annunci sui canali pubblici.