Su Telegram ci sono gruppi che fanno da agenzia per i lavoro per i No Green Pass

Non solo manifestazioni No Green Pass, anche agenzia per il annunci lavoro No Green Pass. C’è più di un gruppo in rete in cui i No Green Pass stanno offrendo e cercando lavoro con annunci strutturati per una serie di professioni. Si va dalle pulizie al babysitting passando anche per badanti (ci sono vari annunci di ricerca badanti a Roma, Teramo e Palermo) che dovrebbero stare accanto a persone anziane. Nella chat Telegram che conta più iscritti ci sono anche segnalazioni degli articoli che parlano del fenomeno con evidenziati i nomi dei giornalisti che se ne sono occupati, alimentando – ancora una volta – il clima di astio e odio nei confronti di chi riporta la realtà dei fenomeni No Green Pass che si stanno alternando offline e online in Italia in questo ultimo periodo.

LEGGI ANCHE >>> No Green Pass Trieste, a smentire la notizia della «donna incinta manganellata dalla polizia» è stata lei stessa

Nelle chat annunci lavoro No Green Pass di chiedono anche soldi

La chat più grande tra quelle che si trovano su Telegram – che ha quasi 18 mila iscritti – reindirizza a chat più piccole per le singole regioni. Esiste un regolamento preciso che impone di essere iscritti alla chat centrale per accedere a quelle delle singole regioni e che chiede di inserire un pallino rosso davanti agli annunci “Cerco lavoro” e un pallino verde davanti agli annunci “Offro lavoro”.

Non mancano le richieste di denaro con la seguente formulazione: «È facoltà degli amministratori inserire pubblicità nei gruppi qualora necessitasse!! Il nostro team lavora tutto il giorno a questo progetto, e l’unico mezzo di sostentamento per il momento sono le donazioni, pertanto diamo la possibilità di postare su più gruppi alle persone che fanno delle donazioni». Viene inoltre annunciato che è in fase di creazione un sito dove si sposteranno in caso di chiusura dei canali Telegram. «A giorni sarà pronto il sito, stiamo ritardando perché mancano ancora un po di denari per completarlo, a questo proposito vi chiediamo di riprendere ad aiutarci», si legge prima di ottenere l’indirizzo PayPal al quale fare la donazione.

Annunci di lavoro per badanti senza Green Pass

Mentre sono in corso controlli da parte della Polizia postale e emerge la possibilità che il canale sia oscurato per il reato di istigazione a delinquere, continuano a comparire annunci di ogni genere. Non mancano nemmeno quelli per chi ricerca badanti non vaccinate per prendersi cura di persone anziane, esponendo – di fatti – gli anziani in questione al contatto con persone che non sono vaccinate e non dovranno provare di essere negative recandosi sul posto di lavoro.

Spiccano soprattutto gli annunci di “Cerco lavoro” di tutte quelle persone che hanno smesso di lavorare perché si sono rifiutate di presentare il Green Pass o che ricercano un altro lavoro poiché vorrebbero licenziarsi. Non sono presenti nomi di grandi aziende – come scrive anche il Corriere della Sera – e in molti fanno proposte di smart woking e telemarketing.