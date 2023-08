Aree bianche e aree grigie: cosa sono e a che punto siamo col loro completamento

Dal piano per la Banda Ultra Larga emerge che, parlando di aree bianche e aree grigie, il Paese è sempre stato in ritardo e che la certezza di un termine continua a non esserci

Nel documento del governo che punta a mettere nero su bianco la strategia della Banda Ultra Larga emerge, tra le altre cose, la criticità relativa alle aree bianche del Paese e ai relativi ritardi. Si tratta di quelle zone dell’Italia che, a causa del digital divide, sono considerate ad alto rischio di fallimento nella connettività alla banda ultra larga. Abbiamo quindi le aree bianche (tutte quelle in cui nessun operatore investe o ha intenzione di investire e che, per questo, sono di competenza dello stato) e le aree grigie (quelle in cui, invece, un operatore che fornisce servizi a banda ultra larga sceglierà di investire).

I lavori sarebbero dovuti terminare entro il 2022

Come viene puntualizzato nel documento, i lavori nelle aree bianche sarebbero dovuti essere conclusi entro l’anno scorso. Il ritardo è da imputare al concessionario e sono registrabili problemi a più livelli. Si segnalano: «Bassa adesione da parte dell’utenza (solo circa il 3% delle unità immobiliari commercializzabili, ovvero circa 154.000, ha effettivamente attivato un servizio di connettività (FWA o fibra11); tempi lunghi per l’attivazione del servizio, quando viene richiesto; prestazioni di FWA non in linea con i target della Gigabit Society (il FWA in “Aree Bianche” assicura prestazioni fino a 100 Megabit/s, dunque ben lontane da quelle Gigabit)».

Si legge nella strategia che «il piano naviga con un ritardo di diversi anni e sarà un successo se si chiuderà effettivamente nel 2024 (sempre prima del 2026, comunque…)». Rimane quindi incerta la riuscita e il raggiungimento di tutti gli obiettivi e, considerata la velocità alla quale i lavori sono andati avanti finora, sembra da non escludere l’ipotesi che neanche entro il 2024 si compia questa importante parte del piano per avere la Banda Ultra Larga su tutta la penisola. Lo stesso discorso vale per le aree grigie.