Ma ancora credete a Libero?

Ennesima bufala nell'edizione online: Arcuri non ha per nulla smentito Speranza

Lo fanno, lo fanno. E continuano a farlo, senza colpo ferire. Libero Quotidiano, come accade troppo spesso per una testata regolarmente registrata (come da prassi) presso un tribunale, continua a distinguersi per la quantità di bufale che diffonde attraverso la sua edizione online (e, a dire il vero, anche sul cartaceo non è che le cose vadano meglio). L’ultima notizia – una fake news – finita sotto la lente d’ingrandimento è quella in cui si sostiene: Arcuri smentisce Speranza sul numero di vaccini entro il mese di marzo. Tutto è frutto di informazioni parziali perché quanto dichiarato domenica dal commissario a Lucia Annunziata è esattamente la stessa cosa detta dal Ministro della Salute il 28 dicembre.

Questo è il titolo della notizia apparsa oggi sull’edizione online di Libero quotidiano.

Il tutto parte dall’intervista del commissario Domenico Arcuri rilasciata domenica pomeriggio a Lucia Annunziata. E il punto della questione è riassunto in questo video pubblicato proprio dal profilo Twitter di Mezz’ora in più.

Arcuri smentisce Speranza sui vaccini entro marzo, l’ultima bufala di Libero

Secondo il giornalista di Libero che ha redatto questo articolo, dunque, Arcuri smentisce Speranza che il 28 dicembre, in un’intervista a La Stampa, aveva parlato di 13 milioni di vaccinazioni entro la fine di marzo. Ma è veramente così? Assolutamente no. Come spiega NextQuotidiano, infatti, il Ministro della Salute aveva detto cose ben diverse in quell’intervista nel giorno successivo al VaxDay: «Se arriva subito al traguardo anche AstraZeneca, entro il primo trimestre si aggiungeranno altri 16 milioni di dosi, che corrispondono ad altre 8 milioni di persone vaccinate. Risultato finale: noi già dal primo aprile potremmo avere 13 milioni di vaccinati, e così avremmo già raggiunto la Fase Uno, cioè quella che ci consente di avere il primo impatto epidemiologico».

Eppure lo scrivono lo stesso

Insomma, mettendo a confronto le due dichiarazioni non si legge da nessuna parte che Arcuri smentisce Speranza. Anzi, i dati combaciano. Il discorso del Ministro della Salute (quindi i 13 milioni di vaccinati entro fine marzo) tenevano contro dell’arrivo del vaccino di AstraZeneca. Questo prodotto, però, non ha ancora ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Ema. Il discorso del commissario straordinario, invece, fa riferimento solamente al vaccino Pfizer-BioNTech. Quindi l’impianto accusatorio di Libero è del tutto fuori target. Bastava solo fare una rapida ricerca su Google. E invece non lo fanno. Non lo fanno.