In molti la ricordano come Kyra Kole, showgirl ungherese presenza fissa nello show condotto da Paolo Bonolis Ciao Darwin, o come Dj o Playmate scelta per il mese di Gennaio. Per gli inquirenti però Edyna Greta Gyorgy, questo il suo vero nome, è una supermanager di squillo, nascoste sotto falso impiego in un centro estetico.

Kyra Kole, dallo show di Bonolis a super manager delle squillo

Aveva aperto il centro estetico “olistico” a Carate Brianza, comune della provincia di Monza. Ci teneva che tutto fosse in regola: le sue ragazze erano assunte con partita iva come libere professioniste del Centro Massaggi, e le pagavano un fisso mensile per l’affitto delle stanze del centro che visitava quotidianamente.

Il pubblico ministero Carlo Cinque la accusata non solo di trattenere per sé la metà degli incassi, ma dalle indagini svolte dai carabinieri di Seregno, guidati dal maggiore Emanuele Amorosi, è emersa anche l’accusa di sfruttamento della prostituzione, che l’ha portata in carcere a San Vittore. Nel tariffario del centro massaggi figuravano anche «120 euro all’ora per un massaggio “completo”, ossia nel quale si poteva “interagire” con la ragazza». A insospettire è stato proprio il viavai di clienti maschi a tutte le ore del giorno, di tutte le età ed estrazioni sociali. Cos’ come eterogeneo era il gruppo di dipendenti che Kyra Kole reclutava online: da una marocchina di soli 18 anni fino ad una donna di 40 in grave crisi economica. Dalle indagini emerge il profilo di una donna estremamente precisa ed attenta ai dettagli, inflessibile con le sue ragazze.

(credits immagine di copertina:Twitter @KYRAKOLE)