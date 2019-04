Europee, nelle liste del Pd c’è anche Caterina Avanza di En Marche

C’è spazio anche per una diretta collaboratrice di Emmanuel Macron nelle liste del Pd per le elezioni europee 2019. Si tratta della bresciana Caterina Avanza, 36 anni, descritta come membro dello staff del partito del presidente della Repubblica francese. Si tratta di una delle novità con le quali i dem guidati da Nicola Zingaretti si presentano alla prossima tornata elettorale. In tutto, i candidati del Partito Democratico saranno 75, divisi nelle cinque circoscrizioni in cui è divisa l’Italia.

Candidati Pd Europee, le liste complete

Nella circoscrizione Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), il capolista sarà Giuliano Pisapia. Ecco i restanti nomi che completano il parterre:

Irene Tinagli

Enrico Morando

Patrizia Toia

Brando Benifei

Mercedes Bresso

Caterina Avanza

Giuliano Faccani

Monica Bersanetti

Pietro Graglia

Ivana Borsotto

Pierfrancesco Majorino

Edda Crosa

Luigi Morgano

Anna Mastromarino

Pierluigi Mottinelli

Angela Radicchi

Carmine Pacente

Ernestina Signoroni Lomi

Daniele Viotti

Nella circoscrizione Italia Nord Orientale, invece, il capolista sarà Carlo Calenda di Siamo Europei, la scelta più discussa in questa tappa di avvicinamento alle elezioni europee. Il simbolo del movimento di Calenda campeggerà anche nel logo del Partito Democratico. Completano la squadra:

Elisabetta Gualmini

Paolo De Castro

Achille Variati

Isabella Da Monte

Roberto Battiston

Cécile Kyenge

Antonio Silvio Calò

Cecilia Guerra

Furio Honsell

Alessandra Moretti

Eric Veron

Roberta Mori

Francesca Puglisi

Laura Puppato

Candidati Pd europee, l’Italia centrale, meridionale e insulare

Nella circoscrizione dell’Italia centrale, invece, sarà Simona Bonafè, parlamentare uscente, a guidare la lista del Partito Democratico. Ecco il resto dei nomi che saranno candidati in Lazio, Marche, Toscana e Umbria:

David Sassoli

Roberto Gualtieri

Camilla Laureti

Pietro Bartolo

Beatrice Covassi

Nicola Danti

Alessandra Nardini

Angelo Bolaffi

Lina Novelli

Mamadou Sall

Alessia Centioni

Massimiliano Smeriglio

Olimpia Troili

Bianca Verrillo

A guidare la lista nella circoscrizione meridionale che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria sarà Franco Roberti, come annunciato qualche giorno fa. Completano le liste:

Pina Picierno

Andrea Cozzolino

Elena Gentile

Giosi Ferrandino

Gerarta Ballo

Nicola Brienza

Caterina Cerroni

Nicola Caputo

Lucia Nucera

Franco Iacucci

Anna Marra

Massimo Paolucci

Leila Keichoud

Eduardo Piccirilli

Anna Petrone

Ivan Stomeo

Mariella Verdoliva

Nell’Italia insulare, invece, a guidare la lista del Partito Democratico sarà Caterina Chinnici, anche lei europarlamentare uscende, figlia di Rocco Chinnici, il magistrato che ideò il pool antimafia e che fu ucciso da Cosa Nostra. Completano la lista:

Pietro Bartolo

Andrea Soddu

Michela Giuffrida

Attilio Licciardi

Virginia Puzzolo

Mila Spicola

Candidati Pd europee, Giachetti non voterà le liste in direzione

Sono soltanto due i candidati che appartengono all’area di Mdp – Articolo 1 che, tuttavia, sosterranno le liste del Partito Democratico contro la deriva sovranista. Roberto Giachetti, dell’area di minoranza del Pd, ha affermato che non voterà in direzione per queste liste, anche se ha riconosciuto coerenza a Zingaretti nella loro stesura e se ha individuato alcune candidature di qualità.

