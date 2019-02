Falcomatà (PD), sindaco di Reggio Calabria, rinviato a giudizio con la sua giunta

Giuseppe Falcomatà, sindaco dem di Reggio Calabria e volto giovane del Partito Democratico, è stato rinviato a giudizio, insieme alla sua giunta comunale, con le accuse di abuso d’ufficio e falso. È questa la richiesta che è stata fatta dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Walter Ignazitto e a cui è stato dato seguito dal giudice dopo le indagini. Al centro della vicenda c’è l’affidamento del salone del Grand Hotel Miramare, un locale storico di Reggio Calabria, concesso all’imprenditore Paolo Zagarella e alla sua associazione Il sottoscala.

LEGGI ANCHE > Un murale come ‘benvenuto’ a migranti e turisti

Falcomatà rinviato a giudizio

Stando alle indagini, Paolo Zagarella era molto vicino al sindaco Falcomatà. Infatti, nel corso della campagna elettorale del 2014 – dopo la quale l’esponente del Pd era stato eletto – aveva concesso locali di sua proprietà al comitato elettorale che promuoveva la candidatura dello stesso esponente del Partito Democratico.

Le motivazioni per il rinvio a giudizio di Falcomatà

La ricostruzione dei magistrati parte proprio da lì. Successivamente, nel 2015, il sindaco avrebbe affidato in maniera diretta all’associazione Il sottoscala l’utilizzo del piano dell’Hotel Miramare, impedendo di fatto a terzi – data l’assenza di una manifestazione d’interesse pubblica – di avere accesso al locale. Inoltre, sempre secondo la ricostruzione dei pm, la delibera di giunta indicata per la procedura di affidamento si sarebbe svolta 11 giorni dopo la data effettivamente indicata negli atti dalla squadra amministrativa di Falcomatà. E in questa mancata coincidenza di tempi si configurerebbe il reato di falso.

Ora, il processo inizierà il prossimo 18 aprile. Al sindaco di Reggio Calabria e alla sua giunta è stato contestato di aver concordato insieme all’imprenditore, anch’esso rinviato a giudizio insieme ad alcuni dipendenti del comune di Reggio Calabria, i tempi e le modalità di acquisizione del locale. L’associazione Il sottoscala si occupa di attività artistiche, culturali e sociali ed è molto impegnata nell’aiuto e nel supporto ai ragazzi con disabilità.

FOTO: ANSA/CESARE ABBATE