Alitalia: Ferrovie dello stato apre a nuovi partner, con la partecipazione del Mef

Ferrovie dello Stato ha dato il via libera: nel salvataggio di Alitalia verranno incluse anche la compagnia americana Delta Air Lines e la britannica low cost easyJet. La decisione arriva dopo l’incontro di sabato di alcuni manager Fs. «Alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Air Lines ed easyJet a essere partner industriali di FS Italiane nell’operazione Alitalia» si legge nella nota diffusa da Fs «il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane si è riunito oggi e ha deliberato di avviare una trattativa con le citate Compagnie aeree, al fine di proseguire nella definizione degli elementi portanti del Piano della nuova Alitalia».

Alitalia, si sfila la Francia

Forse influenzata dalle tensioni tra i governi dei rispetti paesi, pochi giorni fa la compagnia franco-olandese Air France-Klm si era sfilata dall’accordo, lasciando il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato a interrogarsi se aprire a nuovi partner o meno. Dopo una riunione di diverse ore è stata annunciata l’apertura verso Delta Airlines e easyJet.

Alitalia sarà salva anche grazie all’intervento del governo

Contemporaneamente si è aperta la strada anche all’interno del governo di un possibile intervento. In una nota della Presidenza del Consiglio si annuncia che dopo un vertice a Palazzo Chigi «alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del vicepresidente Luigi Di Maio e del ministro dell’Economia Giovanni Tria» si è convenuta «la disponibilità del governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il Mef, a condizione della sostenibilità del piano industriale e in conformità con la normativa europea». Per domani è previsto l’incontro tra il ministro allo Sviluppo economico Luigi Di Maio e i sindacati.

