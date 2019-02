Berlusconi dice che gli italiani sono diventati pazzi

Era il 2007 e Silvio Berlusconi definiva gli italiani che non lo avevano votato «dei coglioni». Dodici anni dopo, almeno, possiamo dire che i toni si sono stemperati e adesso chi non vota Forza Italia è solamente un «fuori di testa». Di tempo ne è passato molto, ma il Cavaliere – seppure con modi meno pesanti – torna a etichettare gli italiani apostrofandoli con parole non proprio d’amore. La loro colpa? Aver smesso di andare nelle urne elettorali ed esprimere la propria preferenza per il suo partito.

Questo esimio giudizio è stato dato direttamente dal salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, dove il Cavaliere era assente da qualche mese. «Tutti mi conosco e mi vogliono salutare quando mi incontrano. Ma solo 5/6 italiani su 100 votano per me. Mi sembra una cosa assolutamente fuori dal mondo – ha sentenziato Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 -. Penso che gli italiani siano quasi tutti fuori di testa».

Silvio Berlusconi e gli italiani pazzi

Il peccato originale dietro questo giudizio è l’aver dato il Paese in mano al Movimento 5 Stelle (che, però, governa insieme al sue ex alleato del Centrodestra Matteo Salvini): «Sono impazziti, perché hanno affidato un’azienda così importante come l’Italia a qualcuno che non la conosce, che non ha mai lavorato né studiato e che sa solo chiacchierare ma non capisce niente, come di Maio e Di Battista». Insomma, il vecchio cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi torna fuori a ogni intervista.

Di Maio cosa fa? Dibba chi è?

«Che cosa ha fatto il signor Di Maio? Ditemelo voi – ha proseguito il presidente di Forza Italia -. Di Maio dove ha studiato? Quanti esami ha superato con 30 e lode? Quante lauree ha preso? Dove ha lavorato? E gli diamo in mano l’Italia? Siete tutti pazzi». Poi altro giudizio sull’ex deputato del M5S, rientrato in Italia dopo i reportage in America Latina: «Devo intervenire, non mi invitate mai nelle vostre tv, mentre ho visto Di Battista, ma scusi Di Battista che cosa è? È colpa di Confalonieri. Ho incontrato Confalonieri e gli ho detto: ‘non ti saluto più, perché sei presidente di una tv che non mi invita mai’».

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)