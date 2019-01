Oggi la Melevisione compie 20 anni. Siete pronti per la maratona notturna?

Oggi sono 20 anni dalla nascita della Melevisione, la storica trasmissione per i più piccoli della Rai, da oltre 2mila puntate. Rai YoYo propone oggi venerdì 18 gennaio una maratona notturna con gli episodi più belli. Si parte dalle 21 e si andrà avanti fino a notte fonda con tutti gli abitanti del Fantabosco e con i piccoli e grandi amici di CittàLaggiù.

Per l’occasione Danilo Bertazzi, ovvero Tonio Cartonio, ha postato un ricordo su Instagram:

Auguri Melevisione!

Auguri a noi che continuiamo a raccontare storie belle e auguri a voi bambini cresciuti di Città Laggiù!

Che il futuro sia davvero fantapignoso!

MELEVISIONE: LA MARATONA DI RAI YOYO, GLI EPISODI IN ONDA

Mussi Bollini, oggi vice direttrice di Rai Ragazzi, è stata la mente della Melevisione, realizzata negli studi del Centro di produzione Tv di Torino. Sue trasmissioni come Big! e Solletico. La maratona di Rai YoYo per la Melevisione inizierà con il primo storico episodio Con la carta si può, passando per Melevisione, cresci e Un folletto partirà, episodio in cui Tonio Cartonio annuncia il sua addio alla sit com.