Anche Giorgia Meloni ha pubblicato una foto di Amatrice sotto la neve del 2017

Ma per preoccuparsi degli italiani, come alcuni politici vogliono far credere, è davvero necessario fare una doppia operazione di sciacallaggio? Ripubblicare delle vecchie fotografie di Accumoli e Amatrice sotto la neve (datate 2017, ovvero due anni fa, a soli sei mesi di distanza dalla scossa del 24 agosto 2016) proponendole come se fossero attuali, per fare il solito doppiopesismo sull’assistenza ai migranti e quella ai cittadini italiani è davvero irrispettoso anche per le famiglie dei terremotati che vivono in condizioni di indigenza.

Amatrice sotto la neve, la foto di Giorgia Meloni

Ci ha pensato Giorgia Meloni a rilanciare quella che può essere definita una fake news e che sta circolando da qualche giorno, partendo da account di utenti dei social network che si professano sovranisti e che, nella maggior parte dei casi, non vogliono che lo Stato impieghi fondi nell’accoglienza dei migranti.

Questa mattina, la leader di Fratelli d’Italia ha lanciato questo tweet:

Presidente Conte, non è che sull’aereo col quale vuoi andare a prendere i migranti a Malta c’è posto pure per i terremotati di Accumoli e Amatrice sommersi da una montagna di neve? pic.twitter.com/s6T8gPitx0 — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 9 gennaio 2019

La polemica dell’esponente del partito della destra sovranista è rivolta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ieri, nel corso della diretta di Porta a Porta, aveva detto di essere disposto ad andare a prendere i migranti della Sea Watch e della Sea Eye sull’aereo. La foto proposta da Giorgia Meloni – basta effettuare una semplice ricerca con Google Images – risale al 2017 e fa parte di una gallery proposta dal TgCom 24 pubblicata il 18 gennaio 2017.

Pubblicare una foto vecchia, senza contestualizzarla, equivale a una fake news

Nella giornata di ieri, inoltre, il debunker David Puente che lavora per Open si era preoccupato di interpellare il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini (che ha sostituito Sergio Pirozzi da quando quest’ultimo è entrato in consiglio regionale), per chiedergli conferma delle condizioni meteorologiche ad Amatrice. Ovviamente, la neve c’è sulle montagne, nevicherà nel corso dell’inverno, ma non esistono le tendopoli o le roulotte che si vedono nelle foto che questi account sui social, oltre a Giorgia Meloni, pubblicano da qualche giorno a questa parte.

Pubblicare queste fotografie senza contestualizzarle, soprattutto se a farlo è una rappresentante delle istituzioni, rappresenta un grave elemento di disinformazione. In un periodo in cui bisogna stare molto attenti a non disorientare l’utente medio del web, sempre più bersagliato dalle fake news.

[Screenshot del tweet di Giorgia Meloni]