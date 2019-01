Un pirata della strada travolge e uccide un clochard in pieno centro a Roma

Un clochard è stato investito e ucciso da un’automobile questa mattina a Roma. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso alla vittima, ritrovata senza vita dalla Polizia alle prime ore dell’alba. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto al fianco del proprio cane che gli faceva compagnia. Il clochard, un 73enne molto conosciuto nella zona, era soprannominato ‘Verona’. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere presenti all’incrocio tra corso Italia e via Po, punto in cui è avvenuto il tragico impatto.

Sono in corso indagini della polizia locale per risalire al conducente del veicolo che dopo l’investimento ha proseguito la marcia senza prestare soccorso al clochard investito. Al vaglio ci sono tutte le registrazioni delle telecamere di zona, che dovrebbero aver ripreso i veicoli in circolazione a quell’ora in quel quadrante. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo, che era con il suo cane, sia stato investito in un punto dove non ci sono strisce pedonali. Il cane non è stato centrato dal veicolo.

Il senzatetto aveva il proprio giaciglio di fortuna a pochi metri dal punto in cui è stato investito dal pirata della strada. L’uomo viveva e dormiva in quella zona da diverso tempo ed era conosciuto con il soprannome di ‘Verona’. Al momento dell’impatto, il clochard stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in compagni del proprio cane Lilla che ora è stato preso in carico dagli uomini della Polizia Locale, dopo esser stato ritrovato rannicchiato vicino al corpo del suo padrone.

