Roma, arrestato uno degli autori del pestaggio all’arbitro di San Basilio

I carabinieri della Compagnia Montesacro e della Stazione Roma Basilio sono riusciti a dare un nome e un volto a uno dei responsabili del pestaggio ai danni di Riccardo Bernardini, l’arbitro 24enne picchiato lo scorso 11 novembre al termine della partita tra Virtus Olympia e Altetico Torrenova, match valido per il campionato di Promozione. Si tratta di un 34enne romano incensurato che ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di processo.

Il 34enne, considerato uno degli autore del vile pestaggio ai danni dell’arbitro della sezione di Ciampino, è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Roma. Per lui svariate accuse: da quella di lesioni personali aggravate in concorso, alla minaccia aggravata, passando per il lancio di materiale pericoloso, lo scavalcamento e l’invasione di campo in occasioni di manifestazioni sportive.

Arrestato l’uomo che aveva picchiato un arbitro a San Basilio

La vicenda aveva attirato l’attenzione da parte dell’intero mondo del calcio, con il Consiglio direttivo del Comitato Regionale del Lazio che aveva sospeso per una giornata tutti i campionati dilettantistici. Era l’11 novembre quando, al termine del match tra i padroni di casa della Virtus Olympia Roma San Basilio e gli ospiti dell’Atletico Torrenova 1986, due uomini sono riusciti a intrufolarsi negli spogliatoi e a raggiungere il direttore di gara Riccardo Bernardini insultandolo e colpendolo ripetutamente. Per il giovane arbitro della sezione di Ciampino, lesioni giudicate guaribili in 60 giorni per un trauma cranico con perdita di conoscenza.

È caccia al secondo aggressore

Attraverso alcune testimonianze, seppur poche, e le telecamere di sicurezza poste nell’impianto di San Basilio, i carabinieri – dopo mesi di indagini – sono riusciti a risalire all’identità di uno dei due aggressori che ora si trova agli arresti domiciliari. Oltre al 34enne incensurato romano, è caccia anche al secondo uomo che avrebbe colpito l’arbitro Riccardo Bernardini provocandogli il forte trauma cranico.