Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista passeranno insieme il Capodanno, tra cin cin e futuro a 5 stelle

Con gli amici a Capodanno, con gli amici tutto l’anno. O almeno è quello che sperano Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che hanno già programmato di passare insieme gli ultimi giorni del 2018. Insieme non solo per festeggiare la fine dell’anno che ha portato al governo la loro grande famiglia, ma cena per pianificare le strategie future.

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista uniti per rialzare i consensi

L’ex deputato Alessandro Di Battista ancora non è tornato dal Sudamerica, ma ha già un’agenda fitta di impegni. Uno su tutti, il ritiro con il collega e amico Luigi Di Maio. Il luogo è ancora top secret, ma possiamo sperare in una diretta in loco l’ultimo giorno dell’anno. I due pero non si incontreranno solo per alzare i calici e fare il conto alla rovescia. Di Battista è uno dei volti più amati del Movimento, che sta piano piano perdendo consensi, ed è quindi un asset fondamentale per il futuro dei 5 stelle. Il prossimo grande appuntamento è quello delle elezioni europee, e Di Battista e Di Maio devono mostrarsi uniti per richiamare a sé i seguaci dei 5 stelle. Mostrearsi vicini, complici e uniti, non come succede con il partner di governo Matteo Salvini: checchè ne dicano i diretti interessati e il premier Giuseppe Conte, tra i due vicepremier c’è tensione, se non umana perlomeno politica. Il leader del carroccio però sta velocemente aumentando i consensi, e il movimento risponde richiamando a sé Alessandro, pronto più che mai a combattere.

(Credits immagine di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI)