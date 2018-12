Calabria, appalti sospetti: obbligo di dimora per il presidente PD Oliverio

La regione Calabria si è svegliata nel caos, la mattina del 17 dicembre 2018. Al presidente della giunta Mario Oliverio, uomo del Partito Democratico, è stato notificato l’obbligo di dimora dalla Guardia di Finanza, che ha dato corso a una misura cautelare emessa dal gip distrettuale di Catanzaro.

LEGGI ANCHE > È stato arrestato il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella

Mario Oliverio, obbligo di dimora per lui

L’oggetto del provvedimento – che comprende anche l’obbligo di dimora per l’ex sindaco di Pedace Marco Oliverio e l’arresto dell’imprenditore Giorgio Barbieri – riguarderebbe alcuni appalti sospetti. L’accusa per il presidente della Regione non è ancora nota. Mario Oliverio, adesso, non potrà varcare i confini del paese di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

In totale, le misure cautelari emesse dal gip sono 16. Per sette di queste persone si ipotizzano addirittura aggravanti mafiose. Gli indagati, infatti, avrebbero aiutato la cosca di ‘ndrangheta Muto di Cetraro. Intorno alle 11 di oggi, la Guardia di Finanza ha disposto una conferenza stampa per dare ulteriori chiarimenti in merito alla vicenda.