Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta: sei morti nella calca in una discoteca in provincia di Ancona

Sei persone (cinque minori e una donna) sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale della provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta nella discoteca «Lanterna azzurra» di Corinaldo, in località Madonna del Piano, intorno all’una di notte, poco prima dell’inizio di una serata live con il famoso trapper Sfera Ebbasta. Dalle prime informazioni raccolte dagli inquirenti, dopo il racconto di alcuni testimoni, sembrerebbe che a scatenare il panico e la successiva fuga caotica sia stato l’utilizzo, da parte di qualcuno, di uno spray urticante.

Il 118 parla di almeno un centinaio di feriti, di cui una decina gravi, i ragazzi rimasti feriti nella calca che scoppiata nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona. Nella locale, secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai Vigili del fuoco, c’era un migliaio di persone. Sia le vittime, sia i feriti, sempre secondo quanto si apprende, avrebbero riportato lesioni e traumi da schiacciamento.

Le sei vittime

Sono cinque ragazzi minorenni e una madre – che si trovava nel locale (anche in compagnia del marito) per accompagnare la figlia – le vittime della calca nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. È quanto emerge dalle parole dell questore di Ancona Oreste Capocasa, arrivato sul luogo e sentito dai cronisti dell’Ansa. I minorenni sono tre ragazze e due ragazzi, accorsi in quel locale di Corinaldo per assistere alla serata live del trapper Sfera Ebbasta.

Le prime ricostruzioni di cosa è successo nella discoteca in provincia di Ancona

«Stavamo ballando in attesa che cominciasse lo spettacolo di Sfera Ebbasta, quando abbiamo sentito un odore acre, siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l’abbiamo trovata sbarrata, i buttafuori ci dicevano di rientrare». È il racconto di un sedicenne rimasto ferito nella calca nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove sono morte schiacciate sei persone. Il ragazzo è stato trasportato, insieme alla fidanzata sua coetanea all’ospedale di Torrette di Ancona. Il suo racconto è confuso. La calca a quel punto si sarebbe sfogata di lato e decine di ragazzi sarebbero caduti da un muretto nella zona sottostante. «Uno è morto schiacciato sotto a tutti» dice ancora il 16enne.

La discoteca è stata posta sotto sequestro

I Carabinieri hanno posto sotto sequestro la discoteca Lanterna azzurra a Corinaldo. Sei addetti alla sicurezza sono stati portati in caserma per raccogliere le loro testimonianze. Altri addetti sono ancora all’interno della discoteca. Attraverso i loro racconti si cercherà di capire cosa è successo intorno all’una di notte e perché si sia stato impossibile per molti dei presenti defluire attraverso le porte d’accesso.

