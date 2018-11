Valentino Rossi fa sul serio: al gala per mano con la nuova fidanzata

Un terzo posto per la stagione 2018 di MotoGp ma sicuramente un primo nel cuore di Francesca. Valentino Rossi si è presentato al gala di Valencia tenendo per mano la sua nuova fidanzata, Francesca Sofia Novello, che lo guarda sognante. I due avevano “debuttato” sui social questa estate, ma questo è il loro primo red carpet.

LEGGI ANCHE > Chi è Meg, la cantante che ha stregato il cuore di Roberto Saviano

La storia tra Vale e “Franci”

Belli, eleganti, sorridenti e pare innamoratissimi. Vale e Franci, come la chiama lui sui social, sono arrivati ai FIM Gala Awards 2018 di Valencia tenendosi per mano. Lui ha conquistato il terzo posto al mondiale, «un risultato meritato, considerando le difficoltà» dice il pilota 36enne. Ma per Francesca, il nove volte campione del mondo è arrivato primo, e glielo dice con una dedica su Instagram: «Con il talento, la passione, l’allenamento, la costanza e la tua determinazione… nonostante tutte le difficoltà, a salire sui gradini del podio ci sei ancora tu». La coppia non si è intimidita di fronte ai fotografi, ammaliati dalla bellezza della modella 25enne, che indossava un abito nero scollato in velluto firmato da Danilo Forestieri. Proprio sui social la coppia aveva debuttato questo estate, con uno scatto delle vacanze sul profilo Instagram di lei. Tra un selfie sexy e qualche posa, The Doctor è spuntato nella galleria di Francesca, sorridente e dolce, con un semplice cuoricino come didascalia.

Agli occhi dei più attenti, la ragazza non era sfuggita già a Giugno, quando fece capolino in una foto di gruppo postata da Valentino sempre su Instagram. Al suo fianco, ma non troppo vicina, per festeggiare il podio al Mugello. Dopo ieri sera però, Francesca ha segnato il territorio: sul profilo del pilota infatti ci sono contenuti per lo più legati alla sua carriera motociclistica. Immagini di lui in sella alla moto o con il team. Della sua vita privata, Valentino non ha mai condiviso molto, forse anche perché l’unica fidanzata che fino ad ora si era guadagnata lo spazio “virtuale” era Linda Morselli, e quando i due ruppero nel 2016 l’impatto social fu notevole. Ora lei è legata a Fernando Alonso, e lui alla bella Francesca. Entrambe modelle, entrambi piloti. Il lupo perde il pelo…

Chi é Francesca Sofia Novello

Il nuovo amore di Valentino è di Arese, fa la modella di intimo, ha più di 180 mila followers sul profilo Instagram, tifa il Milan e ha un passato come ragazza-ombrellino. A dividerli sono 14 anni di differenza d’età: lei ne pga 25 e lui 39, ma non sembrano pesare affatto. Pare si siano conosciuti nel 2017 grazie ad amici comuni, poi Francesca divenne l’ospite ufficiale al ranch di Tavullia del pilota. A Vanity Fair lei raccontava di vedersi tra 10 anni magari con « una famiglia. Magari un figlio, o meglio ancora due gemelli». E chissà che per Valentino sia la volta buona.

(Credits immagine di copertina: foto postata da Valentino Rossi su Instagram)