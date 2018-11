L’esilarante video del senatore M5S che prova il suo intervento mentre parla un collega

Questo Senato, un tempo luogo di alta oratoria, si è davvero ridotto a una sorta di teatrino dove si va soltanto per fare avanspettacolo. Il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Puglia si è reso protagonista, nella giornata di ieri 6 novembre 2018, di un siparietto che ha dell’assurdo. In aula, mentre un altro suo collega (in modo particolare il senatore della Lega Maurizio Campari) sta intervenendo nell’ambito del dibattito sul decreto sicurezza, il pentastellato è in piedi a provare il suo discorso.

Sergio Puglia e le prove di discorso in Aula

Sì, avete capito bene. Le immagini sono state mostrate in esclusiva dal sito Dagospia: nel video, girato probabilmente da altri colleghi senatori, si vede chiaramente Sergio Puglia che testa la sua abilità nella declamazione, con tanto di gesti e anche di applausi simulati da parte del suo vicino di posto.

Successivamente, Sergio Puglia è intervenuto realmente nell’ambito del dibattito, mettendo in pratica tutto quello che aveva provato in precedenza. Ecco, di seguito, il video del suo discorso a Palazzo Madama.

Il vero intervento di Sergio Puglia

Vestito con un discutibile abito amaranto, con tanto di fazzoletto nel taschino, il senatore Puglia ha pronunciato il discorso che si era preparato leggendolo in anteprima ai suoi colleghi. Per farlo, aveva messo in scena un vero e proprio controintervento rispetto a quello del senatore della Lega, in contemporanea. Nessun provvedimento è stato preso per il suo atteggiamento.