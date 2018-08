Federica Pellegrini confessa: «Sto seriamente pensando al ritiro»

Negli ultimi tempi ha dimostrato che il tempo è passato e sta passando anche per lei. E non sono solo i risultati deludenti, ma soprattutto le critiche dopo ogni suo insuccesso a spingere Federica Pellegrini verso la scelta più difficile per ogni atleta. Quando smettere? È la domanda che le rimbalza nella testa da qualche mese e ora, a 30 anni compiuti (lo scorso 5 agosto), la campionessa di nuoto ha ammesso di star pensando seriamente al ritiro. Lo ha fatto durante un’intervista alla rivista Chi.

«Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui – ha spiegato Federica Pellegrini a Chi -. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita». L’ultimo periodo della sua carriera è stato costellato da diverse delusioni e lei non ha mai negato – dopo ogni sconfitta – di non riuscire a vivere bene dopo i fallimenti sportivi.

Federica Pellegrini ritiro, troppe le critiche dopo le sconfitte

A 30 anni appena compiuti, Federica Pellegrini – sulla cresta dell’onda e sotto i riflettori mediatici per i risultati sportivi e non solo – fa i conti anche con il più classico dei desideri che può avere una donna: «Se dovessi smettere davvero con il nuoto vorrei che i prossimi trent’anni fossero come i primi. La parola “mamma”? Oggi sì… potrebbe anche dirmi qualcosa. Vedremo».

Federica Pellegrini ritiro, naufraga anche la sua vita sentimentale

Nel corso della sua intervista alla rivista Chi, Federica Pellegrini è anche tornata a parlare della sua storia d’amore con Filippo Magnini – ora fidanzato con l’ex velina Giorgia Palmas – spiegando come i rapporti tra i due siano ormai inesistente e raccontando di come stia soffrendo nel rapportarsi con altri uomini: «Con Magnini abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti. Dopo Filippo ho scelto di essere low profile, ho avuto un’altra breve storia, ma vivo sempre nel dubbio che dall’altra parte ci sia una persona che non ama solo Federica ma il “personaggio”».

