Tragedia Genova, Di Maio e Toninelli: «Responsabilità di Autostrade, via la concessione»

Un intervento destinato a far aumentare le polemiche sul crollo del ponte Morandi a Genova. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, nonché vicepremier nel governo di Giuseppe Conte, si è spinto lì dove altri membri dell’esecutivo ancora non erano arrivati. Indica direttamente i responsabili della tragedia: il leader del Movimento 5 Stelle li individua nei vertici della società Autostrade per l’Italia. E minaccia di togliere loro le concessioni per la gestione della rete viaria italiana.

Di Maio contro Autostrade, «responsabile disastro di Genova»

«I responsabili hanno un nome e un cognome – ha detto Luigi Di Maio -. Sono rappresentati da Autostrade per l’Italia. Dopo anni in cui si è detto che le cose dai privati sarebbero state gestite molto meglio, ci troviamo con uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza. Autostrade doveva fare i lavori di manutenzione e non li ha fatti. Si dimettano i vertici».

Le parole di Luigi Di Maio sono arrivate direttamente nel corso di un’intervista a Radio Radicale. Il ministro dello Sviluppo Economico, poi, ha affondato il colpo. «È possibile, in caso di inadempienze, ritirare la concessione e far pagare multe fino a 150 milioni di euro. Il ministro Toninelli ha avviato le procedure per il ritiro della concessione».

Di Maio contro Autostrade, Toninelli: «Via la concessione»

L’alternativa, secondo Luigi Di Maio, è la gestione delle autostrade italiane da parte dello Stato. «Possiamo gestirle noi – ha detto il leader politico del Movimento 5 Stelle -. Ad Autostrade paghiamo i pedaggi più alti d’Europa e loro pagano tasse bassissime perché sono posseduti da una finanziaria Benetton in Lussemburgo».

La posizione espressa da Luigi Di Maio è stata confermata dal ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che, sulla sua pagina Facebook, ha annunciato l’avvio delle procedure per l’eventuale revoca delle concessioni ad Autostrade spa.

Di Maio contro Autostrade, attacca anche Salvini

Anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha attaccato la società Autostrade, nel corso di un’intervista a Radio 24. «Una società che fa milioni di utili – ha affermato Salvini – deve spiegare agli italiani perché non ha fatto il possibile per reinvestire una parte di quegli utili in sicurezza. C’è una responsabilità penale, civile e societaria. Un’azione contro Autostrade mi sembra doverosa per rispetto a chi non c’è più».

(Foto da archivio Ansa. Credit immagine. Credit immagine: ANSA / GIUSEPPE LAMI)