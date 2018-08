AAA accarezzatore di gatti cercasi, lo strano annuncio di lavoro nell’isola greca di Syros

Appassionati di gatti di tutto il mondo unitevi. Da oggi in rete è possibile trovare un annuncio di lavoro originalissimo: da novembre, infatti, l’associazione God’s Little People Cat Rescue dell’isola greca di Syros ha pubblicato un’offerta che, come direbbe qualcuno, non si può rifiutare.

Il messaggio è il seguente:

OFFERTA DI LAVORO PAGATA CON GATTI! (questo è vero e NON uno scherzo – amici, non esitate a verificare!). Una posizione molto speciale e una circostanza di vita in offerta su una piccola isola greca chiamata Syros (un piccolo paradiso!) per un amante dei gatti maturo e sinceramente appassionato che sa come gestire molti gatti e che ama la loro compagnia!! Sto cercando qualcuno che possa subentrare nella gestione quotidiana del mio rifugio per gatti in mia assenza. Avrai 55 gatti a tuo carico e dovrai essere in grado di curarli tutti (grande bonus aggiuntivo se sei un veterinario addestrato!). Avrai una piccola casa moderna completamente pagata (inclusa acqua ed elettricità) con il suo giardino (vista diretta sul Mar Egeo!) e uno stipendio. Le ore giornaliere sono quelle di un lavoro part time (circa 4 ore) e il salario riflette il fatto che si ottiene la casa gratuitamente (con tutto pagato). Ovviamente tutte le spese per i gatti saranno pagate, incluse tutte le cure veterinarie. Dovrai portare il gatto dal veterinario in caso di malattia. Siamo situati in una natura isolata e protetta, molto tranquilla e silenziosa d’inverno ma molto frequentata durante l’estate. Sicuramente starai meglio se sei il tipo di persona che apprezza la natura e ama la tranquillità – e riposa comodamente nella tua stessa compagnia. Detto questo, non ti sentirai mai solo in compagnia dei gatti. Per esperienza, il lavoro è più adatto a chi ha più di 45 anni, chi è responsabile, affidabile, onesto, praticamente incline – e davvero, con un cuore d’oro! Oltre a nutrire i gatti essi avranno bisogno di un sacco di amore e attenzione. A volte ci si aspetta che intrappoli o maneggi un gatto selvaggio o non socievole. Il lavoro è a lungo termine, ma è richiesto un minimo di 6 mesi con un’introduzione di 1 mese all’inizio di ottobre (sarai volontario per le prime 2-4 settimane ma con alloggio gratuito). Il lavoro pagato inizia il 1 ° novembre 2018.