La moglie di Fabrizio Frizzi in Rai, accolto l’appello di Milly Carlucci

«Se la Rai è una famiglia – aveva detto Milly Carlucci all’indomani della morte di Fabrizio Frizzi – allora vorrei che Carlotta Mantovan, una brava giornalista, venisse presto a lavorarci». Detto, fatto. La moglie di Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso il 26 marzo 2018, lavorerà nel servizio pubblico. In base alle prime indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera – ancora tutte da confermare – a settembre debutterà nel programma condotto da Michele Mirabella Tutta salute, pare occupandosi delle fake news quando si parla di salute, e avrà un ruolo anche al fianco di Antonella Clerici nel nuovo Portobello.

Carlotta Mantovan Rai, la carriera

Carlotta Mantovan è stata sempre impegnata in video. Subito dopo la carriera da modella (Fabrizio Frizzi l’ha conosciuta nell’ambito del concorso Miss Italia 2001, nel quale si è piazzata al secondo posto), per anni è stato un volto di Sky. Il legame con Fabrizio Frizzi è stato rafforzato dalla nascita di una figlia nel 2013 e dal successivo matrimonio nel 2014.

La morte improvvisa del noto presentatore è stata affrontata da Carlotta Mantovan con una dignità altissima. Composta nel suo dolore, ha mantenuto sempre un grande riserbo in quei giorni, mostrandosi disponibile a ricevere l’omaggio di una folla immensa di persone arrivate a Roma, in viale Mazzini, per dare l’ultimo saluto a uno dei volti più amati della televisione italiana.

Carlotta Mantovan Rai, che trasmissioni condurrà

Ora, in base a quanto si apprende, il ricordo di Fabrizio Frizzi potrà continuare a rivivere, anche da un punto di vista professionale, nell’esperienza – sempre più vicina a diventare ufficiale – di Carlotta Mantovan in Rai. L’appuntamento, a quanto pare, sarà duplice: curerà gli aspetti giornalistici della trasmissione di salute di Michele Mirabella e coordinerà il centralino nella trasmissione Portobello (remake di un vecchio programma Rai) condotta da Antonella Clerici, grande amica di Fabrizio Frizzi.

FOTO: Riccardo Antimiani/ANSA