Vittorio Feltri sbrocca: «Vaffan****, caro Parenzo» | VIDEO

Ieri sera Vittorio Feltri ha lasciato lo studio di in Onda durante il dibattito perché, secondo quanto lui stesso dice durante la diretta, interrotto da David Parenzo.

Su La7 si parlava di immigrazione quando il conduttore ha fermato il direttore di Libero. «Pisciano nelle aiuole e ci incazziamo» aveva detto Feltri. Parenzo ha aggiunto che la cosa non è nemmeno sconosciuta da parte degli italiani. Il giornalista ha però perso le staffe: «Stattene zitto, Parenzo! Parla dopo che ho parlato io. Se mi fai una domanda io rispondo. Se non vuoi che risponda me ne vado subito a casa a dormire, che è più piacevole che parlare con te». E se ne è andato via mandandolo letteralmente a fan***.