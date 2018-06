Il triste silenzio di Salvini (e Di Maio) sull’omicidio di Soumaila Sacko

Salvini e Di Maio, neo ministri dell’Interno e del Lavoro, non hanno assunto finora alcuna presa di posizione significativa sull’omicidio di Soumaila Sacko, il 29enne sindacalista del Mali assassinato con colpi da arma da fuoco nella notte tra sabato sera e domenica scorsa, a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia.

Salvini tace sull’omicidio di Soumalia Sacko

Le circostanze del delitto non sono al momento chiarite: le indagini sono appena partite e per il momento gli inquirenti escludono una motivazione xenofoba. Soumalia Sacko era un iscritto al sindacato di base Usb, e potrebbe aver pagato con la vita le sue battaglie in favore dei braccianti di Rosarno e del territorio calabrese dove viveva. Matteo Salvini avrebbe diverse buone ragioni per intervenire con chiarezza su questo tragico omicidio. Da ministro dell’Interno ora spetta a lui la responsabilità dell’ordine pubblico nel nostro Paese, mentre da un senatore eletto proprio in Calabria ci si aspetterebbe una particolare attenzione per un assassinio avvenuto nel suo collegio. Per ora però non sono arrivate parole significative, nonostante Salvini non si sia risparmiato uscite sulla pacchia finita per migranti e Ong, e sugli attacchi all’Europa, appena insediatosi al Viminale.

Il silenzio dei ministri del governo Conte sull’assassinio di Soumalia Sacko

Anche Luigi Di Maio, in qualità di ministro del Lavoro, potrebbe prendere posizione su un delitto che ha colpito un bracciante di origine straniera. Nel Mezzogiorno ci sono decine di migliaia di migranti, e italiani, che lavorano in condizioni di estremo disagio nei campi agricoli, pagati praticamente nulla, e in situazione spesso di dubbia legalità. Temi che dovrebbero interessare il capo politico dei Cinque Stelle, visto che la dignità del lavoro e la legalità sono due cardini del M5S. Spendere qualche parola forte in solidarietà a Soumaila Sacko e prendere iniziative politiche adeguate in merito probabilmente riscuoterebbe meno like del solito, ma sarebbe altamente opportuno.