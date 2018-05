Come farà Ronaldinho a sposarsi con due donne?

Ronaldinho, il campione brasiliano che nella sua carriera da calciatore si è fatto contraddistinguere per i suoi gol e i suoi enormi sorrisi, da agosto avrà un motivo in più per mostrare tutta la sua felicità.

Come riporta un trafiletto del sito di informazione brasiliano O Dia, il Gaucho sposerà le sue due compagne. Sì, proprio due: Priscilla Coelho e Beatriz Souza.

Al matrimonio non ci sarà la sorella, che non è d’accordo con la scelta del fratello, mentre a curare la colonna sonora sarà il cantante e amico Jorge Vercillo.

L’invito è stato ristretto ad amici e parenti, anche se rimangono seri dubbi sul tipo di cerimonia che verrà effettuato.

In Brasile, infatti, la poligamia è vietata ma ci sono alcuni vuoti legislativi che hanno creato dei precedenti a cui potrebbe affidarsi Ronaldinho.

Nel 2015 le cronache mondiali sono state occupate dal “matrimonio” di tre donne, avvenuto proprio in Brasile. All’epoca tre donne legalizzarono la propria unione di fronte al notaio Fernanda de Freitas Leitäo, da sempre impegnata nel campo dei diritti delle coppie omosessuali. All’epoca dei fatti commentò: “Hanno tutto per formare una famiglia: amore, una relazione duratura, l’intenzione di avere figli”.

Allo stesso tempo la donna riconobbe che per vedere riconosciuti i propri diritti, le tre avrebbero dovuto affrontare un iter molto lungo nei tribunali.

L’espediente utilizzato dal notaio è stata la giurisprudenza risalente al 2011 sulle coppie gay stabilita dal Tribunale supremo. Il legame fu riconosciuto come “unione poliaffettiva stabile”.

Anche Ronaldinho ricorrerà probabilmente a questo espediente. Intanto, però, bisogna pensare alla festa.

(Foto credits: Ansa)