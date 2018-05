Il missile che ha abbattuto il volo MH17 in Ucraina è stato lanciato dalle forze russe

Dopo quasi quattro anni di indagini, gli investigatori internazionali che hanno seguito il caso del volo MH17 abbattuto da un missile sopra i cieli dell’Ucraina sono arrivati a una conclusione definitiva: quel razzo proviene dalle forze russe.

Sull’aereo della Malaysia Airlines erano presenti 298 persone, nessuno è sopravvissuto.

La Russia ha sempre negato un suo coinvolgimento diretto ma l’attento esame dei video disponibili non ha lasciato spazio a dubbi o speculazioni.

Investigators have said for the first time that the Russian military is behind the attack on MH17 https://t.co/IqDFarwNhH

— Business Insider (@businessinsider) 24 maggio 2018