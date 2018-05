Giappone: rilasciato il figlio dell’attore Marcello Mazzarella

L’annuncio lo fa il padre Marcello Mazzarella su Facebook. Il celebre attore, dopo gli appelli fatti nei giorni scorsi, è finalmente felice. Suo figlio Piero Vincent Mazzarella è stato liberato. il giovane si trovava in carcere in Giappone per una vicenda che ha dell’incredibile.

Piero Vincent era stato arrestato a Tokyo, dove si trovava in vacanza, dopo aver investito una donna mentre era in sella alla sua bicicletta. La donna si era fratturata il bacino. Il ventisettenne rischiava fino a cinque anni di carcere per lesioni. Il padre si è mosso lanciando svariati appelli per chiedere la scarcerazione del ragazzo. Per il caso si è mossa anche la Farnesina e l’ambasciata.