La mail di Twitter è arrivata intorno alla mezzanotte del 4 maggio 2018 e il suo contenuto era decisamente allarmante. «Quando imposti la password per il tuo account Twitter – ha scritto il social network di Jack Dorsey ai suoi utenti -, utilizziamo una tecnologia che la oscura affinché nessun dipendente della nostra azienda possa vederla. Di recente abbiamo identificato un bug che memorizzava le password non oscurate in un log che veniva utilizzato a scopi interni. Abbiamo risolto il bug in questione e, attraverso le nostre indagini, abbiamo appurato che nessuno ha commesso violazioni tramite questo bug o lo ha usato impropriamente».

Password Twitter, 330 milioni di utenti coinvolti

Quindi, il consiglio dei gestori di Twitter è semplice: cambiare la password. Si tratterebbe, in base a quello che ha rivelato l’azienda, di una misura completamente precauzionale. Questo, però, non ha impedito a circa 330 milioni di utenti di essere potenzialmente a rischio hackeraggio del proprio profilo. Dal momento, dunque, che non è proprio piacevole spalancare le porte a chiunque, ecco una breve guida per cambiare in pochi passaggi la propria password di Twitter.

Password Twitter, come cambiarla per evitare problemi

Basta cliccare sul logo o sulla propria immagine di profilo in alto a destra e selezionare, dal menu a tendina, la voce Impostazioni e privacy. Una volta entrati in questa finestra, sulla sinistra bisogna puntare il proprio mouse su Password. A quel punto, comparirà la nostra vecchia password e due mascherine che ci permetteranno di inserire la nuova: la prima mascherina ci permetterà di inserire la nuova password e la seconda di confermarla per evitare errori di battitura.

Una volta modificata la password, Twitter ti invierà una mail con la conferma dell’avvenuto cambiamento: «Recentemente hai cambiato la password associata al tuo account. Se non hai fatto tu questa variazione e ritieni che il tuo account Twitter sia stato compromesso, per favore contatta il supporto».

Nel corso della giornata, Twitter ha provveduto a informare i vari clienti e utenti del social network anche su un aggiornamento circa la policy dei dati personali. Ecco alcuni degli aggiornamenti principali: maggiore enfasi sui comandi riguardanti i tuoi dati personali, maggiore attenzione a come Twitter condivide i dati pubblici, maggiore trasparenza sui partner commerciali, maggiore enfasi sulla legislazione relativa alla protezione dei dati personali. Insomma, al tempo del più grande scandalo che la storia di internet abbia mai dovuto affrontare (leggi alla voce Cambridge Analitica), prevenire è sempre meglio che curare.