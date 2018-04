«Prof non mi faccia incazzare! Chi è che comanda? Si inginocchi» sono le offese a un professore di Lucca che hanno indignato moltissime persone sui social media. Tre ragazzi tra i 15 e i 16 anni sono stati indagati per diversi reati, tra i quali oltraggio, violenza privata, minacce e diffamazione: tra di essi ci sono il ragazzo protagonista del video, il compagno di classe che l’ha ripreso, e un altro alunno che ha diffuso il filmato sui social media.

Quattro indagati per il video degli insulti «Prof non mi faccia incazzare» contro un professore di Lucca

Il professore di Lucca che ha subito un’aggressione testimoniata da un video diventato virale ha commentato l’episodio alla Gazzetta di Lucca. Il docente ha 64 anni, insegna storia e italiano presso l’istituto tecnico commerciale F. Carrara di Lucca, ha detto alla testata di non voler pubblicità, preferendo rimanere anonimo al grande pubblico, visto che molti colleghi e studenti l’hanno riconosciuto. «Si è trattato di un episodio sicuramente spiacevole, ma limitato pur nella sua gravità, ma ne avete fatto una cosa troppo grande e straordinaria al punto che non capiamo tutto questo vostro interesse per un fatto che non può essere generalizzato. Non mi sembra il caso di aumentare la portata di quanto avvenuto», dice il professore di Lucca alla Gazzetta di Lucca.

Il docente ammette di aver avuto una mancanza non denunciando l’episodio al preside, che ne è venuto a conoscenza dopo che il video è stato diffuso su WhatsApp e Facebook. «Sapevo che tipo era il ragazzo e non ci ho fatto molto caso», ha detto il professore di Lucca, spiegando di non voler parlare in merito alla punizione dell’alunno, che sarà decisa dal consiglio di classe. Alla Gazzetta di Luca il docente dice che il ragazzo che l’ha insultato con «Prof non mi faccia incazzare! Chi è che comanda? Si inginocchi» alla fine si è scusato: «Credo che si siano messi d’accordo in precedenza, il responsabile e quello che ha ripreso il video, probabilmente perché volevano metterlo sul telefono e poi farlo girare e parlarne».