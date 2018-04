Matteo Salvini ha spiegato che Elisa Isoardi stesse stirando una sua camicia in merito alla foto della conduttrice alle prese col ferro da stiro diventata virale. Su Instagram Elisa Isoardi aveva pubblicato un’immagine in cui ironizzava sul suo venerdì sera da leoni, mentre stava stirando una camicia bianca.

Matteo Salvini spiega la foto di Elisa Isoardi che stirava camicie: «Erano le sue»

L’immagine è diventata molto diffusa e commentata sui social media perché molti l’hanno interpretata come un’incombenza domestica svolta per il compagno, che in queste settimane ha abbandonato la tradizionale felpa per le più istituzionali camicie e giacche. Matteo Salvini, interrogato da Paolo Del Debbio a Quinta Colonna, ha però precisato che Elisa Isoardi stesse stirando le sue camicie, non quelle che indossa lui.

Il leader della Lega conferma una particolare attenzione al mondo dei social media, impazziti per il post di Isoardi su Instagram, di cui è indiscusso protagonista da ormai diverso tempo. Salvini, grazie all’aiuto di Luca Morisi, è diventato il politico italiano più seguito su Facebook, un canale di comunicazione che usa in modo molto diverso dagli altri politici, rivelando una attenzione maggiore a tutto ciò di cui si discute sui social media. Come indicato anche dal post controverso a nostro giudizio sulle fake news sulle armI chimiche in Siria.