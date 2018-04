L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha espresso la sua preoccupazione per il presunto attacco chimico avvenuto l’8 aprile scorso in Siria a Douma, enclave a nord-est della capitale Damasco.

“Dovremmo tutti essere indignati per queste orrende notizie e immagini da Douma- ha dichiarato Peter Salama, vice direttore generale per la preparazione e la risposta alle emergenze dell’Oms – l’Organizzazione chiede accesso immediato senza vincoli alla zona per fornire cure alle persone colpite, per valutare i danni sanitari, per dare una risposta sanitaria pubblica globale”.

Humanitarians are given crumbs, in terms of safe access for our convoys in #Syria.

But 5.6 million Syrians in acute need CANNOT live on crumbs.

My update to the @UN Security Council today: https://t.co/Dwzlf36b2q

— Mark Lowcock (@UNReliefChief) 27 marzo 2018