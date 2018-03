Usa, condannata a sei mesi di carcere la star di Youtube che ha sparato al suo compagno

È stata condannata a una pena di sei mesi di carcere la youtuber americana Monalisa Perez, 20 anni, per avere sparato e ucciso il suo compagno Pedro Ruiz, 22, nel tentativo di girare un video da mettere su Youtube. I due erano soliti documentare la loro vita quotidiana ad Halstad, in Minnesota.

L’idea, da quanto sostiene Perez, è stata del compagno e prevedeva che la donna sparasse a distanza ravvicinata (circa 30 centimetri) verso il compagno, protetto soltanto da un’enciclopedia. Il caso ha suscitato un forte dibattito sulla ricerca di notorietà a tutti i costi. Anche quella di uccidere.

La donna, madre di due figli avuti da Ruiz, oltre al carcere non potrà più possedere armi.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 giugno 2017