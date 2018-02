Wanda Nara smentisce l’audio hot che circola su WhatsApp e che parla di un suo tradimento con Brozovic

Il gossip, le prestazioni non convincenti dell’Inter, l’infortunio di Mauro Icardi, la tensione tra Marcelo Brozovic e i tifosi. Basta questo per mettere in piedi un gossip che sta destabilizzando l’ambiente nerazzurro. Wanda Nara è la protagonista di un audio che, da qualche tempo, sta circolando in forma anonima su WhatsApp. In questa registrazione, si racconta della presunta scappatella di Wanda Nara con uno dei croati dell’Inter (Marcelo Brozovic, appunto, o Ivan Perisic), dei litigi che ne sono scaturiti, della scazzottata negli spogliatoi tra due opposte fazioni: una pro e una contro il capitano dell’Inter Icardi, attuale compagno della modella argentina.

WANDA NARA SMENTISCE L’AUDIO HOT SU WHATSAPP

A spegnere tutte le voci ci ha pensato la stessa Wanda Nara che ha pubblicato una nota su Instagram in cui smentisce la ricostruzione dell’audio anonimo e ricorda al grande pubblico di essere una moglie e una madre di famiglia a cui concedere rispetto: «Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me – ha scritto Wanda Nara -. Generalmente non rispondo mai, ma questa volta devo farlo perché quello che si dice è di una gravità pesante».

La donna, poi, si lascia andare a una appassionante difesa della sua vita familiare e della sua relazione con Mauro Icardi: «Tutte bugie e cattiverie infondate – ha continuato Wanda -. Prima di tutto sono una mamma di cinque figli, mi occupo di loro e sono sempre insieme a loro. Poi sono una moglie, la moglie di Mauro. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette, mi sono tutelata e ho dato in mano tutto al mio avvocato: sappiate che per le accuse che sono state fatte a me e alla mia famiglia ne pagherete le conseguenze. Occupate la vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia».

WANDA NARA, LA NOTA SU INSTAGRAM

Wanda Nara era finita nel mirino del gossip anche per alcuni tweet (definiti ambigui) dello stesso Icardi e per aver avuto un’attività sui social network che sembrava andare in controtendenza con la sua vita di coppia, nell’ultimo periodo. A queste presunte tensioni tra Wanda e Icardi è seguito immediatamente il periodo di appannamento dell’Inter, che ieri ha vinto per 2-0 contro il Benevento ma che sembra decisamente distante dalla forma mostrata a inizio campionato.