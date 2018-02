La gag di Michelle senza scarpa è uguale a quella di Shirley Bassey nel 1971 | VIDEO

Tutti parlano in queste ore del caso plagio sulla canzone Non mi avete fatto niente, di Ermal Meta e Fabrizio Moro ma a Sanremo 2018 si copia che è una bellezza. Si tratta di Michelle Hunziker e della gag della scarpetta persa sul palco. Non è ben chiaro se la presentatrice volesse fare un omaggio a Shilery Bassey ma la scenetta della prima serata è uguale a quella del famoso show nel 1971. Anche in quel caso scarpetta persa sul palco con i due che seguono l’artista tentando di portarle il tacco sotto il piedino.

Vediamo qui cosa è successo ieri sera su Rai uno: dalminuto 2.26 è palese come la cosa sia uguale alla Bassey.

guarda il video:

Come ricorda anche il Rolling Stones: “Ci si poteva almeno giocare la carta dell’omaggio alla cantante, magari optando per portare sul palco La vita, la canzone che Bassey presentò a Sanremo nel 1968″. Peccato.

(fonte video)