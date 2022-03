Alto Adige Guide, la guida locale in formato digitale | VIAGGIARE INFORMATICI

Il bello della montagna è senz’altro la neve, ma chiunque ormai sa che si tratta di un ambiente che ha moltissimo da offrire in tutte le stagioni – dai colori splendidi in primavera e autunno al clima ben più mite di quello di città e mare in inverno, solo per citare un paio di cose -. Ce ne parlano meglio Gabriella Korchmaros e Guendalina Stabile, rispettivamente Where You Need To Be e eleutha su Instagram, nella nuova puntata del format di Giornalettismo Viaggiare Informatici citando Alto Adige Guide che fa proprio al caso di chi vuole andare verso le Dolomiti e scoprire tutto quello che c’è da sapere tramite un’applicazione che – potrebbe sembrare banale ma non lo è – divide tutte le attività e le cose da vedere anche in base alle stagioni. Tra mappe e maneggi, rifugi e hotel e senza farsi mancare il meteo sempre aggiornato, l’applicazione risulta davvero comoda per chi sceglie di visitare le montagne in ogni momento dell’anno.

Alto Adige Guide, la guida locale in formato digitale

Gabriella Korchmaros ha intervistato la travel creator Guendalina Stabile, che della montagna è appassionata tutto l’anno, per andare alla scoperta dei pregi e dei motivi per i quali visitando l’Alto Adige si debba scaricare questa guida digital. Perché è perfetta per visitare quelle zone? Innanzitutto «è user friendly e comodissima perché è sempre a portata di mano quando siamo in viaggio – ha spiegato Stabile – e torna utile sia in fase di pianificazione del viaggio che una volta lì».

Scaricare l’applicazione significa quindi avere a portata di mano «tutte le informazioni utili è pianificare l’itinerario» in una vera e propria guida alle tante bellezze delle Dolomiti. La chicca del caso? Oltre alle sezioni che abbiamo già citato è presente anche il “Consiglio del giorno”, un suggerimento diverso e tarato sul momento preciso e sul luogo preciso dove ci si risveglia ogni mattina del viaggio in Alto Adige.